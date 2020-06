"Naukowy przełom" w walce z koronawirusem. WHO gratuluje Brytyjczykom

Brytyjscy naukowcy ogłosili, że deksametazon jest pierwszym lekiem, którego skuteczność przeciw COVID-19 została potwierdzona klinicznie. Zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia to "naukowy przełom". - Jest to pierwsze sprawdzone leczenie, które zmniejsza śmiertelność u pacjentów z COVID-19, leczonych przy pomocy podawania tlenu lub respiratora - oświadczył dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała we wtorek za "naukowy przełom" informację brytyjskich naukowców, którzy potwierdzili, że deksametazon znacznie zmniejsza śmiertelność wśród osób najciężej chorych na COVID-19. - Jest to pierwsze sprawdzone leczenie, które zmniejsza śmiertelność u pacjentów z COVID-19, leczonych przy pomocy podawania tlenu lub respiratora - oświadczył dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. - To dobra wiadomość. Gratuluję rządowi brytyjskiemu, uniwersytetowi w Oxfordzie oraz wielu szpitalom i pacjentom w Wielkiej Brytanii, którzy przyczynili się do tego ratującego życie przełomu naukowego – dodał.