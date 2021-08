Fala zakażeń RSV u dzieci w USA. Liczba hospitalizowanych na poziomie zimowym

RSV (Respiratory Syncytial Virus) to wirus syncytialny układu oddechowego, jeden z najbardziej rozpowszechnionych patogenów i główna przyczyną hospitalizacji małych dzieci. Jak informuje dziennik "New York Times", w niektórych regionach kraju liczby infekcji wirusem RSV sięgają poziomów z zimy. Wiele z tych regionów to jednocześnie miejsca zmagające się z największymi falami zakażeń koronawirusem, co sprawia trudności miejscowym szpitalom.