Koronawirus w USA. Milion przypadków koronawirusa w Nowym Jorku

Statystyki Departament Zdrowia i Higieny Psychicznej Nowego Jorku wykazały, że od wybuchu epidemii w marcu minionego roku do 14 sierpnia wystąpiło łącznie 1 000 469 potwierdzonych i prawdopodobnych przypadków koronawirusa. Wzrost zakażeń skłonił administrację burmistrza Billa de Blasio do ogłoszenia wymogu, aby przed wejściem do restauracji, siłowni, na spektakle i inne zgromadzenia publiczne w zamkniętych pomieszczeniach nowojorczycy okazywali świadectwo szczepienia przeciw COVID-19.