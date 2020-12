Prezydent elekt Joe Biden i przyszła pierwsza dama zaszczepią się przed kamerami przeciwko koronawirusowi

Amerykański prezydent elekt Joe Biden zaszczepi się w poniedziałek publicznie przeciwko koronawirusowi. Podobnie uczyni jego małżonka Jill. Trzy tygodnie później, jeszcze przed zaplanowanym na 20 stycznia zaprzysiężeniem, otrzymają drugą dawkę szczepionki. - Jest dla nas ważne, by przekazać opinii publicznej jasny komunikat, że jest to bezpieczne - powiedziała Jen Psaki, która w nowej administracji będzie rzeczniczką Białego Domu.

W poniedziałek na koronawirusa wraz z prezydentem elektem USA Joe Bidenem zaszczepi się jego małżonka Jill. Trzy tygodnie później para otrzyma drugie dawki szczepionki Pfizera i BioNTech. Podanie preparatu przyszłemu przywódcy USA i przyszłej pierwszej damie będzie transmitowane w telewizji. Odbędzie się to w Delaware, gdzie para od lat mieszka. - Jest dla nas ważne, by przekazać opinii publicznej jasny komunikat, że jest to bezpieczne - powiedziała o szczepieniu Jen Psaki, która w nowej administracji będzie rzeczniczką Białego Domu.