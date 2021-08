Rośnie liczba zakażeń w Szwecji. Dominuje wariant Delta koronawirusa

W Szwecji stale rośnie liczba nowych przypadków COVID-19, a koronawirus nie rozprzestrzenia się już na "niskim poziomie" - podały w piątek szwedzkie władze zdrowotne. W poprzednim tygodniu odnotowano 3451 przypadków COVID-19. To o 30 procent więcej niż w poprzednim okresie.

76 procent zakażonych to osoby młode, mające mniej niż 40 lat. W Szwecji szczepienia tej grupy rozpoczęto dopiero w połowie czerwca. W Szwecji dwie dawki szczepionki przyjęło 53 proc. dorosłej populacji, a jedną - 79 proc.

Wiele zakażeń wśród osób wracających z wakacji

Zaapelował on do Szwedów o dobrowolne poddawanie się testom na COVID-19 po powrocie do kraju oraz w pierwszym tygodniu ograniczanie kontaktów społecznych.