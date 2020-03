W kombinezonie, z maską na twarzy. Władimir Putin w szpitalu dla zakażonych koronawirusem 

Rosyjski przywódca Władimir Putin odwiedził we wtorek szpital przeznaczony dla osób zakażonych koronawirusem. Wizytującemu placówkę w dzielnicy Komunarka na obrzeżach Moskwy prezydentowi towarzyszył dyrektor szpitala Denis Procenko. Zaapelował on do Putina, by władze przygotowały się na wszelkie scenariusze rozwoju epidemii.