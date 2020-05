Trzeci rosyjski lekarz wypadł z okna w ciągu tygodnia

Wypadek 37-letniego lekarza Aleksandra Szulepowa potwierdziły służby prasowe wydziału ochrony zdrowia we władzach obwodu woroneskiego. Odmówiły one komentarza do czasu zbadania wypadku. Niezależna "Nowaja Gazieta" informowała w sobotę, że Szupelow w wyniku uderzenia w ziemię doznał złamania podstawy czaszki i był reanimowany. Agencja Interfax przekazała tego dnia, że przebywał on na oddziale intensywnej terapii.