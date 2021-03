Niemiecka kanclerz wyraziła w czwartek opinię, że Europa powinna zwiększyć produkcję szczepionek na własnym terytorium, by uniezależnić się od innych państw. W swojej przemowie o sytuacji pandemicznej, którą wygłosiła w Bundestagu, wezwała do wytrwałości. - Potrwa to jeszcze kilka miesięcy, ale widać już światełko w tunelu – oświadczyła.