Dwa miliony ludzi, mało miejsca do życia, koronawirus. Głód odczuwają nawet ci, którzy nigdy nie byli biedni

Ze wszystkich regionów świata koronawirus najmocniej zaatakował w Ameryce Łacińskiej - ocenia "New York Times", jako przykład podając między innymi wysoki wskaźnik śmiertelności w państwach latynoamerykańskich. Dotkliwe skutki epidemii, zarówno zdrowotne, jak i ekonomiczne odczuli mieszkańcy Iztapalapy, dzielnicy biedoty w stołecznym Meksyku. To ich zmagania z pandemią opisał nowojorski dziennik.

Meksyk, Brazylia, Peru i inne kraje regionu borykają się ze słabymi systemami opieki zdrowotnej, poważnymi nierównościami i obojętnością rządu, co odbija się na sytuacji epidemiologicznej w tych państwach. W dziesiątce krajów z najwyższą liczbą potwierdzonych przypadków COVID-19, pięć to kraje Ameryki Łacińskiej. Region ten góruje także w statystykach ofiar śmiertelnych w przeliczeniu na milion mieszkańców.

"New York Times" zwrócił uwagę, że inaczej niż w Europie, Stanach Zjednoczonych i wielu innych regionach, pandemia w Ameryce Łacińskiej nie przychodziła falami. Uderzyła z furią na początku wiosny i utrzymuje się tam od miesięcy.

Dla mieszkańców Iztapalapy, jednej z południowych dzielnic miasta Meksyk, od początku było jasne, że wirus pojawi się i tam, atakując z całą mocą. Jest to bowiem najgęściej zaludniony rejon miasta, gdzie dwa miliony osób żyją w ścisku na powierzchni 115 kilometrów kwadratowych (obszar nieco większy od tego, który zajmuje 210-tysięczny Radom czy blisko 200-tysięczne Kielce). Jest to również rejon o bardzo niskim poziomie życie, wysokim ubóstwie i chronicznym braku w dostępie do czystej wody. Według nowojorskiego dziennika, setki tysięcy żyjących tu ludzi o wiele bardziej obawiają się głodu, niż jakiegokolwiek wirusa.