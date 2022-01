Francja, Wielka Brytania i Włochy z najwyższymi bilansami zakażeń koronawirusem od początku pandemii

We Francji potwierdzono ostatniej doby ponad 270 tysięcy zakażeń koronawirusem. To już kolejny raz, kiedy w tym kraju pada najwyższy dobowy bilans w skali Europy od początku epidemii. W Wielkiej Brytanii odnotowano zaś blisko 220 tysięcy infekcji, a we Włoszech ponad 170 tysięcy. Są to rekordowo wysokie wskaźniki zachorowań na COVID-19 w tych krajach.