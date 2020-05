Chiny obawiają się infekcji przywleczonych z zagranicy. "Kraj musi stanowczo zapobiegać nawrotowi epidemii"

Szczytowy okres szerzenia się koronawirusa w Chinach minął wiele tygodni temu, a życie i działalność gospodarcza stopniowo wracają do normy. W piątek Szanghaj i prowincja Guangdong ogłosiły decyzję o obniżeniu alertu epidemiologicznego o jeden stopień do poziomu trzeciego. Państwowa komisja zdrowia zgłosiła w piątek wykrycie jednego nowego zachorowania na COVID-19 i 16 nowych infekcji bezobjawowych, które nie są w Chinach zaliczane do "potwierdzonych przypadków" choroby. W kraju jest obecnie 260 osób cierpiących na COVID-19, w tym 18 przypadków określanych jako ciężkie - wynika ze sprawozdania komisji.