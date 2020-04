Opuszczone flagi, trzy minuty ciszy. Chiny uczciły pamięć ofiar koronawirusa

W Chinach uczczono pamięć osób, które zmarły z powodu COVID-19 – choroby, która według oficjalnych danych zabiła w kraju ponad 3,3 tysiąca osób. Flagi opuszczono do połowy masztów, ogłoszono trzy minuty ciszy i wstrzymano ruch uliczny.

Państwowa komisja zdrowia podała, że w Chinach kontynentalnych odnotowano łącznie 81 639 "potwierdzonych przypadków" zakażenia. Nie zalicza się do nich jednak przypadków bezobjawowych, których łącznej liczby nie ujawniono.

Chińska flaga opuszczona do połowy masztu na placu Tiananmen w Pekinie

Trzy minuty ciszy dla ofiar pandemii

Chińskie święto zmarłych

W sobotę przypada chińskie święto zmarłych, Qingmingjie, w czasie którego Chińczycy odwiedzają cmentarze, czyszczą groby i oddają cześć przodkom. Tradycyjnie pali się wtedy "banknoty piekielne" i inne papierowe atrapy dóbr doczesnych, by symboliczne przesłać je przebywającym w zaświatach zmarłym.

Z powodu zagrożenia wirusowego w Wuhanie władze zakazały jednak odwiedzania cmentarzy co najmniej do 30 kwietnia. Mieszkańcom zaoferowano możliwość uczczenia przodków przez internet, gdzie mogą na żywo oglądać czyniących to pracowników cmentarzy.