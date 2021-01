Z powodu COVID-19 na świecie zmarły już ponad dwa miliony osób

Z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa z Baltimore wynika, że liczba zgonów z powodu COVID-19 na świecie przekroczyła dwa miliony. Najwięcej przypadków śmiertelnych stwierdzono w Stanach Zjednoczonych, gdzie do tej pory zmarło ponad 391 tysięcy osób. Jak wygląda walka z drugą falą pandemii COVID-19?

Pierwszy milion ofiar śmiertelnych stwierdzono pod koniec września

Najwięcej ofiar śmiertelnych jest w USA, gdzie do tej pory zmarło 391 955 osób, a obecnie codziennie notuje się tam od 3 do 4 tys. zgonów (ostatniej doby 3393). Drugie miejsce na tej tragicznej liście zajmuje Brazylia (208 246), a trzecie - Indie (151 918). W Europie najwięcej przypadków śmiertelnych stwierdzono w Wielkiej Brytanii - 87 448.

Wszyscy przyjeżdzający do Wielkiej Brytanii będą musieli odbyć kwarantannę

Brytyjski premier Boris Johnson ogłosił w piątek, że Wielka Brytania zamknie od poniedziałku wszystkie "korytarze podróżne", co oznacza, że nie będzie już państw, z których można przyjeżdżać bez konieczności odbycia 10-dniowej kwarantanny.

Jak wyjaśnił, celem tego jest zapobieżenie sprowadzaniu do kraju kolejnych wykrywanych na świecie mutacji koronawirusa. Już wcześniej ogłoszono, że od poniedziałku rano wszyscy przyjeżdżający do Anglii muszą mieć negatywny wynik testu na obecność koronawirusa.

- Właśnie dlatego, że mamy nadzieję związane z tą szczepionką oraz z powodu ryzyka pojawienia się nowych szczepów pochodzących z zagranicy, musimy teraz podjąć dodatkowe kroki, aby powstrzymać te szczepy przed przedostaniem się do kraju. Wczoraj ogłosiliśmy, że zakazujemy lotów z Ameryki Południowej i Portugalii, a w celu ochrony przed ryzykiem związanym z niezidentyfikowanymi jeszcze szczepami, od poniedziałku od godziny czwartej rano zamkniemy tymczasowo wszystkie korytarze podróżne - powiedział Johnson podczas piątkowej konferencji prasowej na Downing Street.

Zamknięcie korytarzy podróżnych potrwa co najmniej do 15 lutego i dotyczy wszystkich części Zjednoczonego Królestwa. Johnson zapowiedział także, że policja będzie częściej sprawdzała, czy osoby, które mają odbywać kwarantannę po przyjeździe z zagranicy, faktycznie to robią.