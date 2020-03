Stan Nowy Jork obszarem "klęski żywiołowej". Ponad 21 tysięcy zakażonych w USA

Stan Nowy Jork obszarem "poważnej klęski żywiołowej"

Najgorsza sytuacja panuje w stanie Nowy Jork. Tam liczba przypadków koronawirusa wzrosła w sobotę do co najmniej 10 356. W samym mieście odnotowano ich 6211, o 1800 więcej niż poprzedniego dnia. Zmarły co najmniej 43 osoby, o czym poinformował Cuomo.

Gubernator Nowego Jorku podkreślił, że rząd federalny ogłosił w piątek stan Nowy Jork obszarem "poważnej klęski żywiołowej". Kwalifikuje się to do wsparcia ze strony Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego (FEMA), która pomaga między innymi uruchomić tymczasowe szpitale. Według prawa federalnego interwencja FEMA obejmuje terytoria niszczone przez huragany, burze, tornada i trzęsienia ziemi.

Produktów medycznych "szukają na całym globie"

Władze Los Angeles apelują jednak do lokalnych lekarzy, by ograniczyli testy na Covid-19 jedynie do niezbędnych przypadków. W niektórych stanach przedstawiciele służb medycznych ostrzegają o brakach w produktach medycznych, takich jak maseczki ochronne. Amerykańskie władze starają się uzupełnić zapasy szpitali. Częściowo przez produkcję wewnętrzną, a częściowo przez import. Cuomo mówił w sobotę, że władze Nowego Jorku produktów medycznych "szukają na całym globie". Z uwagi na spowolnienie gospodarcze wiele firm w USA zmuszonych jest do zawieszenia swojej działalności. Według ekspertów bezrobocie w Stanach Zjednoczonych już niedługo może osiągnąć dwucyfrowy poziom. W Senacie trwa dyskusja nad rekordowym pakietem pomocowym. Jego kwota ma wynieść ponad bilion dolarów.