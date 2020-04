100 tysięcy zgonów osób zakażonych koronawirusem na świecie

Do 100 tysięcy wzrosła w piątek liczba zgonów osób zakażonych koronawirusem na świecie. SARS-CoV-2 wykryto już u ponad 1,6 miliona ludzi - wynika z wyliczeń Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa.

Do pierwszego zgonu doszło 9 stycznia w chińskim mieście Wuhan. Po 83 dniach liczba zmarłych sięgała już 50 tysięcy, a po kolejnych ośmiu wzrosła do 100 tysięcy. Bilans śmiertelny wzrastał w ciągu ostatniego tygodnia o 6-10 procent dziennie. W czwartek na całym świecie zmarło prawie 7300 osób zakażonych koronawirusem.

Wśród ofiar śmiertelnych jest coraz więcej osób młodych i nastoletnich

W niektórych krajach, w tym we Włoszech, Francji, Algierii, Holandii, Hiszpanii czy Wielkiej Brytanii, ponad 10 procent potwierdzonych zakażeń kończyła się zgonem. Jedno z najszerzej zakrojonych badań śmiertelności z udziałem 44 tysięcy pacjentów w Chinach wykazało że wynosiła ona 2,9 proc. Z tego samego badania wynika, że 93 procent przypadków śmiertelnych dotyczyła osób powyżej 50. roku życia, a ponad połowa to ludzie powyżej 70. roku życia. Mimo to wśród ofiar śmiertelnych jest coraz więcej osób młodych i nastoletnich.