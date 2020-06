Macron: Francja odniosła zwycięstwo nad koronawirusem

W czwartym od początku pandemii orędziu do narodu prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosił, że jego kraj zwyciężył w walce z koronawirusem. Przywódca przedstawił następne kroki na drodze do wychodzenia z izolacji. - Możemy być dumni z tego, co zostało zrobione - powiedział.

Francja wychodzi z izolacji

Macron oświadczył, że wszystkie szkoły, żłobki i przedszkola zostaną otwarte 22 czerwca. Tym samym wszyscy uczniowie i nauczyciele zobowiązani są do osobistego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych. Po 11 maja, tzn. po wyjściu ze ścisłej kwarantanny we Francji, jedynie część szkół była otwarta, a uczniowie uczyli się w nich rotacyjnie.

Macron o przebudowie gospodarki po pandemii

"Bez porządku nie ma ani wolności, ani bezpieczeństwa"

Prezydent nawiązał również do ostatnich demonstracji we francuskich miastach. - Będziemy nieugięci wobec rasizmu, antysemityzmu i dyskryminacji - zapewnił.

Wezwał rodaków do jedności oraz do poszanowania historii kraju. - Bez porządku nie ma ani wolności, ani bezpieczeństwa - podkreślił Macron, nawiązując do niedawnych demonstracji antyrasistowskich oraz do protestów policjantów sprzeciwiających się oskarżeniom o rasizm.