Niezwykłe szaty królowej. Co Kamila włożyła na koronację

Zgodnie z tradycją król Karol III i królowa Kamila podczas nabożeństwa koronacyjnego mają dwa różne komplety szat: tak zwane "Robes of State" i "Robes of Estate". Pierwsze z nich para królewska ma na sobie podczas uroczystej procesji z Pałacu Buckingham do Opactwa Westminsterskiego oraz podczas samej ceremonii. W drugich król i królowa opuszczą opactwo. Drugi zestaw szat jest "bardziej spersonalizowany" w porównaniu do pierwszego - czytamy na stronie brytyjskiej rodziny królewskiej .

Szaty Elżbiety II i jej ojca

Szata, w której królowa Kamila przybyła do Opactwa Westminsterskiego, pierwotnie została uszyta na koronację królowej Elżbiety II w 1953 roku. Po koronacji, przed rozpoczęciem procesji powrotnej do Pałacu Buckingham, królowa włoży nową szatę, zaprojektowaną i ręcznie wyhaftowaną przez Royal School of Needlework. Na tkaninie znajdują się symbole Wielkiej Brytanii, a także motywy nawiązujące do natury i środowiska. Ma to "odzwierciedlać przywiązanie Ich Wysokości do świata przyrody".