Prezydent Korei Południowej Yoon Suk Yeol uczy się grać w golfa, by być gotowym na przyszłe spotkania z Donaldem Trumpem, przekazało prezydenckie biuro. CNN zauważa, że golf jest "niezawodną ścieżką dotarcia" do prezydenta elekta.

Biuro dodało, że to doradcy prezydenta podpowiedzieli mu, by wznowił treningi. Południowokoreańskie media podały wcześniej, że Yoon przebywał na polu golfowym w sobotę, choć jego biuro nie ujawniło szczegółów.

Dyplomacja golfowa na linii Seul - Waszyngton

CNN zauważa tymczasem, że golf jest "niezawodną ścieżką dotarcia do Trumpa", to bowiem siła napędowa jego biznesów, a należące do prezydenta elekta pola golfowe i powiązane z nimi firmy przynoszą setki milionów dolarów. W czasie swojej pierwszej kadencji Trump często spędzał czas, grając w golfa, w czym niekiedy towarzyszyły mu postaci ze świata polityki i biznesu. Według szacunków "Washington Post" z 2021 r. w ciągu swojej pierwszej kadencji rozegrał około 261 rund golfa - czyli jedną co 5,6 dnia.