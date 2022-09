Korea Północna wystrzeliła pocisk balistyczny. "Akt poważnej prowokacji"

Korea Północna wystrzeliła w niedzielę pocisk balistyczny krótkiego zasięgu w kierunku morza u jej wschodniego wybrzeża - poinformowało w nocy z soboty na niedzielę Kolegium Połączonych Szefów Sztabów armii Korei Południowej. Nazwało to działanie "aktem poważnej prowokacji, która zagraża pokojowi i bezpieczeństwu Półwyspu Koreańskiego i społeczności międzynarodowej".

Wojsko Korei Południowej poinformowało, że był to pojedynczy pocisk balistyczny krótkiego zasięgu wystrzelony z okolic Taechon w prowincji Pjongjang Północny tuż przed godziną 7 rano lokalnego czasu. Japoński minister obrony Yasukazu Hamada powiedział, że Japonia oszacowała, iż rakieta osiągnęła maksymalną wysokość 50 km i mogła lecieć po nieregularnej trajektorii. Hamada stwierdził, że stało się to poza wyłączną strefą ekonomiczną Japonii i nie było doniesień o problemach z żeglugą lub ruchem lotniczym.

Pocisk leciał kilkaset kilometrów

Koreańska agencja informacyjna Yonhap poinformowała w sobotę, że Korea Północna może przygotowywać się do testowania rakiet balistycznych wystrzeliwanych z łodzi podwodnych (SLBM ), powołując się na wojsko Południa.

Za kilka dni wizyta wiceprezydent USA w Seulu

Wystrzelenie pocisku zbiegło się w czasie z przybyciem amerykańskiego lotniskowca z napędem atomowym Ronald Reagan do Korei Południowej na wspólne manewry z siłami tego kraju, a także na kilka dni przed planowaną wizytą w Seulu wiceprezydent USA Kamali Harris.

To kolejna w tym roku próba pocisku balistycznego Korei Północnej i pierwsza rakieta odpalona przez komunistyczny reżim od wystrzelenia na początku czerwca ośmiu rakiet balistycznych krótkiego zasięgu w ciągu jednego dnia. Tamto zdarzenie skłoniło Stany Zjednoczone do wezwania do nałożenia kolejnych sankcji ONZ za naruszenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ.