Korea Północna straszy: USA i Korea Południowa przekroczyły czerwoną linię

Rozmieszczenie amerykańskiego strategicznego okrętu podwodnego zdolnego do przenoszenia broni jądrowej w Korei Południowej może "spełniać warunki do użycia broni jądrowej" – podała północnokoreańska agencja informacyjna KCNA. Północnokoreański resort obrony oświadczył, że Waszyngton i Seul "przekroczyły czerwoną linię".

Oświadczenie koreańskiego MON nawiązuje do okrętu podwodnego USS Kentucky przenoszącego pociski balistyczne z głowicami jądrowymi, który we wtorek wpłynął do portu Pusan w Korei Południowej.