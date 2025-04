Korea Północna zaprezentowała nowy wielozadaniowy okręt Choe Hyon Źródło: Reuters

Korea Północna zaprezentowała nowy "wielozadaniowy", wyposażony w "najpotężniejszą broń" okręt dla marynarki wojennej. Kim Dzong Un zapewnił, że umocni on zdolność do "dokładnej obrony suwerenności morskiej".

Kluczowe fakty: Według północnokoreańskich reżimowych mediów okręt został wybudowany w zaledwie 400 dni.

Kim Dzong Un podkreślił, że nowy niszczyciel jest "ważnym krokiem ku potędze morskiej".

Eksperci cytowani przez południowokoreańską agencję Yonhap zwracają uwagę na wyposażenie okrętu.

W sobotę państwowa agencja KCNA poinformowała o zaprezentowaniu przez Koreę Północną nowego niszczyciela dla marynarki wojennej. Okręt nazwany został Choe Hyon, na cześć zmarłego bojownika rewolucyjnego. Ceremonia wodowania odbyła się w porcie Nampho, w obecności Kim Dzong Una i jego córki Ju Ae.

Okręt o wyporności 5 tys. ton został według reżimowych mediów zbudowany w rekordowym tempie około 400 dni "wyłącznie siłami i z wykorzystaniem technologii" Korei Północnej. Jednostka ma wzmocnić obronę powietrzną, zdolności zwalczania okrętów podwodnych i nawodnych. Może być również uzbrojony w strategiczne pociski manewrujące i taktyczne pociski balistyczne.

Kim Dzong Un oskarża Stany Zjednoczone

Kim Dzong Un oświadczył, że niszczyciel umocni zdolność do "dokładnej obrony suwerenności morskiej" i jest "ważnym krokiem ku potędze morskiej". Podkreślił, że "siła do agresji jest wprost proporcjonalna do siły odstraszania" i zapowiedział budowę kolejnych okrętów tej klasy, większych krążowników i okrętów eskortowych, a także rozwój "okrętów podwodnych o napędzie atomowym".

Północnokoreański przywódca oskarżył też Stany Zjednoczone o "prowadzenie agresywnych ćwiczeń symulujących ataki nuklearne" na jego kraj, w ramach wspólnych operacji z siłami Korei Południowej. - Zdecydowanie odpowiemy na te geopolityczne zmiany i trendy, podejmiemy odpowiednie środki zaradcze - zapowiedział Kim.

Eksperci cytowani przez południowokoreańską agencję Yonhap zwracają uwagę na wyposażenie okrętu w systemy pionowego startu, radar Aegis i zaawansowany system artyleryjski. - Wydaje się, że okręt przenosi dziesiątki komór VLS zdolnych do wystrzeliwania różnych typów rakiet, w tym pocisków manewrujących - stwierdził deputowany Ju Jong Won, były reporter wojskowy. Według niego Korea Północna dąży do budowy platform zdolnych do przeprowadzania ataków jądrowych z morza. Południowokoreański sztab generalny oświadczył, że wspólnie z USA monitoruje działania Korei Północnej.

