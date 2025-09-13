Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Egzekucje za oglądanie filmów. Zaostrzają represje, by "zamknąć oczy i uszy"

Kim Dzong Un podczas wizyty w bazie szkoleniowej Koreańskiej Armii Ludowej (2.10.2024 r.)
Korea Północna. Kim Dzong Un podczas uroczystości w Pjongjangu
Źródło: Reuters
Reżim Kim Dzong Una coraz częściej stosuje karę śmierci wobec osób przyłapanych na oglądaniu lub rozpowszechnianiu zagranicznych filmów i seriali - wynika z raportu Biura Praw Człowieka ONZ. Dokument podkreśla również rozszerzenie systemu inwigilacji i nasilające się represje wobec obywateli kraju.

Autorzy dokumentu, opartego na ponad 300 wywiadach z uciekinierami z ostatniej dekady, stwierdzają, że od 2015 roku wprowadzono co najmniej sześć nowych ustaw rozszerzających stosowanie kary śmierci, która obecnie grozi między innymi za oglądanie i dystrybucję zagranicznych mediów, takich jak filmy i seriale.

Wzrost liczby publicznych egzekucji za tego typu przestępstwa, dokonywanych przez plutony egzekucyjne w celu "zastraszenia społeczeństwa", nastąpił po 2020 roku.

Cytowana przez BBC Kang Gyuri, która uciekła w 2023 roku., opowiedziała o egzekucji przyjaciela za posiadanie multimediów z Korei Południowej. - Był sądzony razem z przestępcami narkotykowymi. Te przestępstwa są teraz traktowane tak samo - stwierdziła.

Kim Dzong Un
Kim Dzong Un
Źródło: ARTEM GEODAKYAN/SPUTNIK/KREMLIN/PAP

"Obywatele podlegają zwiększonej inwigilacji i kontroli"

W opublikowanym w piątek raporcie Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (OHCHR) zwrócono uwagę, że od 2014 roku sytuacja w zakresie praw człowieka "nie uległa ogólnej poprawie, a w wielu przypadkach uległa pogorszeniu".

"Kontrola rządu nad obywatelami jest coraz bardziej rygorystyczna. Na mocy przepisów, polityk i praktyk wprowadzonych od 2015 roku obywatele podlegają zwiększonej inwigilacji i kontroli we wszystkich aspektach życia" - zaznaczyli autorzy raportu i podkreślili, że było to możliwe dzięki udoskonaleniu technologii nadzoru.

Północnokoreańscy żołnierze na granicy
Północnokoreańscy żołnierze na granicy
Źródło: Getty Images

"Życie stało się udręką"

Zeznania uciekinierów mówią również o rosnącym głodzie i braku dostępu do żywności. "Rząd stopniowo uniemożliwiał ludziom samodzielne zarabianie na życie, a samo życie stało się codzienną udręką" - zeznała jedna z kobiet.

Rząd zlikwidował również nieformalne targowiska, które pozwalały rodzinom przetrwać. Jednocześnie zaostrzono kontrolę na granicach, niemal uniemożliwiając ucieczkę z kraju.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Siostra Kim Dzong Una rośnie w siłę. "Jedna z niewielu osób, którym może ufać"

Fakty

"Aby zamknąć ludziom oczy i uszy, wzmocnili represje. To forma kontroli mająca na celu wyeliminowanie nawet najmniejszych oznak niezadowolenia" - zeznał jeden z uciekinierów.

Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka, Volker Tuerk, ostrzegł, że Koreańczycy z Północy "będą narażeni na jeszcze więcej cierpienia, brutalnych represji i strachu, które znoszą od tak dawna".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: momo/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/KCNA

Udostępnij:
TAGI:
Korea Północnakara śmierci
Czytaj także:
plaza bengail portugalia shutterstock_2395611183
Dziesiątki tysięcy turystów z Polski. Szykuje się rekordowy rok
BIZNES
Rosyjskie wojsko
Już nie tylko kolumny pancerne. "Musimy zmienić myślenie"
Polska
Carlos Alcaraz ma w dorobku sześć triumfów w turniejach Wielkiego Szlema. Na razie sześć
Potrafi wszystko. Czy oglądamy tenisistę wszech czasów?
Rafał Kazimierczak
imageTitle
Pomogła dyskwalifikacja. Sztafeta mieszana powalczy o medal
EUROSPORT
imageTitle
Przykra niespodzianka w Meksyku. Fręch nie obroni tytułu
EUROSPORT
imageTitle
Ździebło blisko podium lekkoatletycznych mistrzostw świata
EUROSPORT
Pojawią się burze
Burze i ulewy. Długi pas miejsc, w których pogoda mocno się popsuje
METEO
Czołg na ćwiczeniach Zapad-2025
Po co Rosjanom manewry Zapad? Ekspert tłumaczy
Świat
Złodziej lexusa zatrzymany na lotnisku chwilę przed wylotem z kraju
Zatrzymanie na lotnisku. Policja: to podejrzany o kradzież samochodu premiera
Trójmiasto
rosyjska armia rosyjscy zolnierze milru_02
Walki o Kupiańsk i nieczynny gazociąg. Rosjanie sięgają po sprawdzoną taktykę
Świat
Strefa Gazy. Atak Izraela na miasto Gaza
500 celów w tydzień. Kolejne ofiary izraelskich ataków
Świat
Lokalizacja trzęsienia ziemi
Trzęsienie ziemi na Kamczatce
METEO
Posłowie PiS Marek Ast i Przemysław Czarnek na posiedzeniu sejmowej komisji
Sejm odrzucił zgłoszonych przez PiS kandydatów na sędziów TK
Polska
Magda zmarła dwie godziny po wypadku
"Zaczęłam krzyczeć do telefonu 'Madzia', ale ona już nie odpowiadała"
Klaudia Ziółkowska
imageTitle
40 sekund gry i koniec. Niecodzienne sceny w tenisowym Szczecin Open
EUROSPORT
shutterstock_2138962781
Śmierć polskiego turysty na wyspie w archipelagu Madery
Świat
Sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie Marzanna Piekarska-Drążek
Sędzia o stosowaniu Pegasusa: niedopuszczalne
Polska
Prokurator Ostrowski w rozmowie z Martą Gordziewicz
Wszczął śledztwo w sprawie "zamachu stanu". Jest wniosek do sądu dyscyplinarnego
Polska
Patrol Gwardii Narodowej w Waszyngtonie
Trump wyśle wojsko do kolejnego miasta
Świat
Posiedzenie ONZ
W ONZ o Polsce, "Wielki Bu" zatrzymany, nowy szef NIK
Polska
Pochmurno, chmury, burza
Dziś deszczowo w wielu regionach, może zagrzmieć
METEO
Rada Bezpieczeństwa
"Rosjanie usłyszeli, że zderzają się z całym światem"
Świat
Przedstawiciel Ukrainy
Ambasador Ukrainy: Rosja pluje nam w twarz, a my udajemy, że pada deszcz
Świat
imageTitle
Piątek bohaterem w Katarze. Pierwsze gole, od razu hat-trick
EUROSPORT
imageTitle
Sensacja w Poznaniu. Gol z przewrotki i kontra zaskoczyły Lecha
Najnowsze
imageTitle
Koniec polskiej dominacji w mistrzostwach świata juniorów
Najnowsze
imageTitle
Były mistrz świata przypomniał sobie o wygrywaniu
EUROSPORT
Marcin Bosacki
"Każde rosyjskie oskarżenie w końcu okazuje się być przyznaniem do winy"
Świat
shutterstock_2506976947
Samolot lecący do Warszawy zderzył się z ptakami
Świat
39 min
Ursula von der Leyen
Rzeczywistość jest bezlitosna. Europejczycy nie przywykli do takich diagnoz
Szczyt Europy

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica