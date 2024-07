Putin dał prezent, Seul ma problem

Korea Północna przełączyła programy telewizji państwowej z chińskiego satelity ChinaSat 12 na rosyjskiego Express 103 - poinformował Reuters, powołując się na ministerstwo do spraw zjednoczenia w Seulu. Rosyjskie niezależne media przypomniały, że "satelita był darem od prezydenta Władimira Putina".

Reuters przekazał w poniedziałek, że sygnały z północnokoreańskiej telewizji były od 29 czerwca nadawane przez rosyjskiego satelitę Express 103 zamiast ChinaSat 12.

Zmiana satelity następuje po czerwcowej wizycie prezydenta Rosji Władimira Putina w Korei Północnej, podczas której spotkał się on z Kim Dzong Unem i podpisał porozumienie o pogłębieniu współpracy we wszystkich obszarach, w tym zobowiązanie do wzajemnej obrony przed atakiem. Rozmówca Reutersa przyznał, że taki stan rzeczy utrudnia monitorowanie przekazów telewizji państwowej w Pjongjangu.

Kim Dzong Un i Władimir Putin PAP/EPA/GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN POOL

Władze Korei Południowej i media w Seulu monitorują północnokoreańskie media państwowe jako "ograniczone źródło informacji" pochodzące z tego zamkniętego kraju pomimo ich wysoce upolitycznionych treści.

Urzędnik z ministerstwa do spraw zjednoczenia w Seulu utrzymywał, że resort "pragnie rozwiązać problem techniczny". Telewizję północnokoreańską można oglądać w internecie, jednak jakość tego przekazu jest słaba.

Agencja Reuters poinformowała, że od poniedziałku nie może odbierać sygnałów telewizji północnokoreańskiej.

"Dar od Putina"

Rosyjskojęzyczny niezależny portal The Moscow, pisząc o przekazaniu reżimowi w Pjongjangu satelity Express 103, przeznaczonego do realizacji cyfrowych transmisji telewizyjnych, podkreślił, że "jest to dar od Władimira Putina".

Rosja wzmocniła współpracę z Koreą Północną po wybuchu inwazji zbrojnej na Ukrainę, porozumiewając się w sprawach dotyczących zakupu broni. Według wywiadu Korei Południowej dostawy rozpoczęły się latem 2022 roku i do tej pory Federacja Rosyjska otrzymała z KRLD co najmniej pięć milionów pocisków artyleryjskich. W odpowiedzi Moskwa dostarcza Pjongjangowi czołgi, samoloty i technologię do tworzenia satelitów szpiegowskich - pisze The Moscow Times.

