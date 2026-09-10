Świat Córka Kim Dzong Una ma rodzeństwo. Seul o planie sukcesji w Korei Północnej Adrian Wróbel |

Kim Dzong Un i Kim Dzu Ae podczas uroczystości wcielenia niszczyciela do służby (07.09) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/KCNA

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Do tej pory służby Korei Południowej zakładały, że Kim ma troje dzieci, a najstarsze z nich może być płci męskiej.

NIS oceniła, że "trwa proces wyznaczania Dzu Ae na następczynię Kim Dzong Una, a dostępne informacje wskazują na istnienie młodszego rodzeństwa o nieznanej płci". W najnowszym komunikacie zaznaczono też, że "nawet jeśli syn Kim Dzong Una istnieje, nie ma warunków ku temu, by mógł zostać następcą".

Portal News1 zwraca uwagę, że niedawne doniesienia medialne, powołujące się na źródła wysokiego szczebla, sugerowały, że przywódca Korei Północnej i jego żona Ri Sol Dzu, z którą pobrał się w 2009 roku, mogą mieć trzy córki.

Córka Kim Dzong Una jest wskazywana jako następczyni

Istnienie Dzu Ae ujawniono pod koniec 2022 roku. Od tamtego czasu dziewczyna, której wiek nie jest znany, regularnie towarzyszy ojcu podczas kluczowych wydarzeń państwowych i testów sprzętu wojskowego. Północnokoreańskie media państwowe określają ją mianem "wielkiej osoby powołanej do przewodzenia". Określenie to jest tradycyjnie zarezerwowane dla najwyższych przywódców.

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Dynastia Kimów rządzi komunistyczną Koreą Północną od czasu proklamacji Koreańskiej Republiki Demokratyczno-Ludowej w 1948 roku. Kwestia sukcesji pozostaje tam pilnie strzeżoną tajemnicą.

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