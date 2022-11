Córka Kim Dzong Una na kolejnych zdjęciach. Razem z ojcem pozowała wśród wojskowych

Potencjalna następczyni?

Michael Madden, ekspert do spraw Korei Północnej w amerykańskim think tanku Stimson Center mówił, że publiczne pokazanie się z córką przy tak propagandowo ważnym wydarzeniu jak wystrzelenie pocisku balistycznego "wskazywałoby na to, że (córka - red.) zostanie wykształcona i przeszkolona, ​​aby wejść na drogę przywództwa". Dodał, że może to być przygotowywanie do objęcia pozycji przywódcy państwa lub przygotowywanie do roli doradcy i zakulisowego gracza, jak w przypadku jej ciotki Kim Jo Dzong, siostry Kim Dzong Una.