Kontrowersyjny dyplomata bez doświadczenia duszpasterskiego. Kim jest Pietro Parolin

Terlikowski o niektórych faworytach do zostania nowym papieżem Źródło: TVN24

Ma podobne do Franciszka poglądy kościelne i polityczne, jest więc postrzegany jako jego naturalny następca. Oceniany jest jako dobry dyplomata, ale brak mu doświadczenia w duszpasterstwie. Kim jest kardynał Pietro Parolin, kandydat na papieża.

Kluczowe fakty: Kardynał Pietro Parolin odpowiadał w Watykanie za stosunki dyplomatyczne z wieloma krajami.

Jest autorem kontrowersyjnego porozumienia Watykanu z Pekinem.

Jego nazwisko pojawiało się w kontekście skandalu dotyczącego nieruchomości w Londynie.

Kardynał Pietro Parolin urodził się w Schiavon w północnych Włoszech jako syn kierownika sklepu z narzędziami i nauczycielki szkoły podstawowej. Jego ojciec zginął w wypadku samochodowym, gdy Parolin miał zaledwie dziesięć lat.

Wcześnie poczuł powołanie do kapłaństwa i w wieku 14 lat wstąpił do seminarium. Po święceniach kapłańskich w 1980 roku przełożeni wysłali go na studia prawa kanonicznego na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. W tym czasie rozpoczął szkolenie do służby dyplomatycznej Watykanu.

Po ukończeniu pracy magisterskiej, rozpoczął formalną pracę jako dyplomata. Biegle włada włoskim, francuskim, hiszpańskim i angielskim. Papież Franciszek w 2014 roku mianował Parolina członkiem swojej wewnętrznej "Rady Kardynałów", która doradzała mu w zakresie reformy Kościoła.

Pietro Parolin Źródło: ANGELO CARCONI/EPA/PAP

W 1992 roku przybył do Rzymu i tam rozpoczął pracę w "Drugiej Sekcji" Sekretariatu Stanu. Odpowiadał za stosunki dyplomatyczne z Hiszpanią, Andorą, Włochami i San Marino. Pietro Parolin od dawna jest wysoko ceniony przez świeckich dyplomatów jako wiarygodny i zaufany przedstawiciel papieża na arenie międzynarodowej.

Parolin szczególnie specjalizuje się w prawach dotyczących Bliskiego Wschodu i sytuacji geopolitycznej Azji. Odegrał kluczową rolę w ponownym nawiązaniu bezpośredniego kontaktu między Stolicą Apostolską a Pekinem. Było to wówczas chwalone osiągnięcie, ale obecnie może stanowić dla niego problem.

Kardynał Pietro Parolin Źródło: FABIO FRUSTACI/ANSA/PAP/EPA

Jego konsekwentne podejście do stosunków chińsko-watykańskich osiągnęło punkt kulminacyjny w 2018 roku. Podpisano wówczas kontrowersyjne, tajne porozumienie w sprawie mianowania biskupów, odnawiane w następnych latach. Porozumienie spotkało się z powszechną krytyką nie tylko ze strony kardynała Josepha Zen Ze-kiuna, emerytowanego biskupa Hongkongu, i zwykłych chińskich katolików, ale także ze strony wybitnych katolików w Europie i Stanach Zjednoczonych, którzy oskarżyli Kościół o sprzedanie się komunistycznym Chinom.

Zgodnie z zeznaniami byłego wielkiego mistrza Wielkiego Wschodu Włoch Giuliana Di Bernardo, kardynał Parolin utrzymywał przyjacielskie stosunki z włoską masonerią. Nie jest jasne, czy nadal mają kontakt.

Kwestionowano również zarządzanie przez Parolina finansami Watykanu - mianowicie jego rolę w utrudnianiu reformy finansowej oraz niejasny udział w skandalu dotyczącym nieruchomości w Londynie, za który nigdy nie został oskarżony, ale który doprowadził do wyroków więzienia dla niektórych jego współpracowników w Sekretariacie Stanu.

Dla krytyków kardynał Parolin jest modernistycznym postępowcem z globalistyczną wizją, pragmatykiem, który stawia ideologię i rozwiązania dyplomatyczne ponad twardymi prawdami wiary.

Dla zwolenników natomiast jest odważnym idealistą, zagorzałym zwolennikiem pokoju i mistrzem rozwagi i arbitrażu. Znacznym minusem dla Parolina jest jego brak doświadczenia duszpasterskiego, jego kariera kapłańska była poświęcona dyplomacji i administracji watykańskiej, a nie posłudze parafialnej.

Pietro Parolin ma podobne do Franciszka poglądy kościelne i polityczne, jest więc postrzegany jako jego naturalny następca. Byłby prawdopodobnie papieżem zapewniającym ciągłość, kontynuatorem reform Franciszka, który może je wprowadzać w bardziej dyplomatyczny sposób.