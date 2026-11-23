Świat Konto na X prześcignęło najważniejsze media. Zbadali, kto je finansuje Oprac. Maciej Wacławik |

Zuzanna Karczewska z Konkret24 o fake newsach na temat konfliktu na Bliskim Wschodzie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W artykule opublikowanym 19 listopada "Wired" pisze o "antymigracyjnej, proizraelskiej machinie propagandowej" finansowanej przez "elity Doliny Krzemowej". Magazyn zwrócił uwagę, że krótko po ataku Hamasu na Izrael w październiku 2023 roku Visegrad24 "zdominował dyskusję" dotyczącą wiadomości o wojnie Strefie Gazy na X. Konto to powstało na początku 2020 roku, a obecnie obserwuje je ponad dwa miliony osób.

"W ciągu pierwszych trzech dni konfliktu zespół V24 pracował bez wytchnienia, publikując prawie 400 postów dotyczących aktów przemocy: była to mieszanina zwięzłych aktualności, subtelnych hołdów dla izraelskich ofiar oraz przede wszystkim filmów mających wywołać gniew, przedstawiających rzekome demonstracje zwolenników Hamasu w zachodnich miastach" - czytamy.

Pieniądze od wpływowych zwolenników Izraela

Wspomniane 400 wpisów uzyskało 370 milionów wyświetleń - pokazała analiza przeprowadzona w tym miesiącu przez badaczy mediów z Uniwersytetu Waszyngtońskiego, na którą powołuje się "Wired". Taki wynik sprawił, że V24 uzyskał chwilowo zasięg większy niż takie media jak "New York Times", CNN, czy BBC, śledzone w mediach społecznościowych przez dziesiątki milionów osób.

"Co więcej, Visegrad z dnia na dzień stał się jednym z najbardziej wpływowych kont popierających Izrael na X" - podkreślił "Wired", sugerując, że właśnie to "dało do myślenia" Stefanowi Tompsonowi - współzałożycielowi V24, ekspertowi od PR o polskich korzeniach.

Magazyn cytuje wiadomość, którą Tompson rzekomo wysłał do swojego kolegi: "Jeśli chodzi o Izrael, nie znoszę Hamasu, a to [atak z października 2023 - red.] była idealna okazja, żeby pokazać skalę muzułmańskiej infiltracji na Zachodzie". "Wired" zauważył, że Tompson zdawał się jednak obawiać eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. "Osobiście wolałbym, żeby ta wojna pozostała ograniczona do obecnego obszaru" - miał napisać, dodając, że "Izraelczycy faktycznie wydają się robić okrutne rzeczy".

Wired cytuje wiadomości, które sugerują, że Tompson dostrzegł szansę w zarabianiu na wojnie w Strefie Gazy, a konkretnie w pozyskiwaniu pieniędzy "od wpływowych zwolenników Izraela zarówno z Doliny Krzemowej, jak i spoza niej". Udało mu się to zrobić - ocenia amerykański magazyn, powołując się na przeanalizowaną przez swoją redakcję wewnętrzną komunikację V24, zrzuty ekranów z czatów grupowych oraz korespondencję z darczyńcami.

Aby móc przyjmować darowizny, V24 rzekomo założył fundację, do której w ciągu ponad roku wpłynęło powyżej 1 mln dolarów - w tym 175 tys. dolarów od DonorsTrust, organizacji "ściśle powiązanej z priorytetami administracji Trumpa" - czytamy.

Fake newsy i globalna popularność

V24 prowadzi konto nie tylko na X, ale również m.in. na Facebooku i YouTube, jednak to profil na X cieszy się wyjątkowo dużą popularnością. Obecnie obserwowane jest przez ponad 2,1 mln użytkowników platformy należącej od 2022 roku do miliardera Elona Muska.

"Wired" opisuje historię sukcesu tego konta, sięgając wstecz - do początku wojny w Ukrainie. Po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej agresji w lutym 2022 roku liczba obserwujących V24 na X (wtedy jeszcze Twitterze) w ciągu kilku tygodni wzrosła z 80 tysięcy do 250 tysięcy. Publikował on wówczas "ogromną ilość newsów i clickbaitów" - podał "Wired", wymieniając m.in. fałszywą informację, jakoby aktor Leonardo DiCaprio przekazał 10 mln dolarów na rzecz Ukrainy.

"To pierwsze zetknięcie się z globalną popularnością wiązało się z pewnym ryzykiem. Elon Musk nie był jeszcze właścicielem Twittera, a moderacja treści była rygorystyczna" - pisze amerykański magazyn. Po ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 V24 powtórzył strategię "zalewania przestrzeni informacyjnej".

"Wired" zwraca uwagę na proizraelskie wypowiedzi założyciela V24 Tompsona oraz na to, że serwis intensywnie relacjonował atak Izraela na Iran w czerwcu 2025 roku. "V24 odegrał nawet pewną rolę w wojnie w mediach społecznościowych, która miała na celu wywarcie wpływu na prezydenta USA Donalda Trumpa, gdy ten rozważał dołączenie do walki Izraela" - czytamy.

Iran i "nietypowy wątek"

Gdy piątego dnia konfliktu Trump przekazał w serwisie Truth Social, że władze USA wiedzą, gdzie ukrywa się najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei, V24 "opublikował na portalu X wpis, który zdawał się być skrojony tak, by uczynić wizję zmiany reżimu [w Iranie - red.] bardziej atrakcyjną" - przypomina "Wired", zauważając, że wpis ten uzyskał ponad milion wyświetleń.

Wśród wpisów poświęconym Iranowi pojawił się "dość nietypowy wątek". Tak "Wired" nazywa "entuzjazm" wobec pomysłu przekazania władzy Rezie Pahlaviemu, synowi obalonego w 1979 roku przywódcy Iranu. Pahlavi cieszy się pewnym poparciem wśród Irańczyków żyjących na uchodźstwie - zauważa "Wired". Zwraca przy tym uwagę na ustalenia m.in. izraelskiego dziennika "Haarec", według których rząd Izraela prawdopodobnie stał za skoordynowanymi działaniami w mediach społecznościowych, które miały wykreować poparcie dla Pahlaviego.

"Wired" cytuje wypowiedź Tompsona, w której uniknął odpowiedzi na pytania o finansowanie przez Izrael. "Tak, Benjamin Netanjahu [premier Izraela - red.] osobiście wręcza mi pieniądze za każdy post Visegrad24" - miał napisać współzałożyciel V24.

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Weryfikacją fake newsów, sprawdzaniem danych oraz analizą informacji z sieci zajmuje się Konkret24. W przeszłości serwis opisywał również fake newsy podawane przez V24.