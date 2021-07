Atak z trzech stron, w mieście panika. Talibowie się nie zatrzymują, pierwszy raz zaatakowali stolicę prowincji

Talibowie dotarli w środę pod Kala-je Nau, stolicę prowincji Badghis, w północno-zachodnim Afganistanie. Agencja Reutera donosi o "panice wśród mieszkańców". - Wróg wkroczył do niektórych części miasta, ale napotkał na silny opór - powiedział miejscowy gubernator Husamuddin Shams. To pierwszy raz, gdy bojownicy przeprowadzili ofensywę na stolicę prowincji.

Gdy Amerykanie, po blisko 20 latach, wycofują się z Afganistanu, talibowie ponownie rosną w siłę, szybko zajmując kolejne tereny na północy i zachodzie kraju, zmuszając afgańskich żołnierzy do poddania się, a cywilów do ucieczki. W swojej ofensywie talibowie dotarli do Kala-je Nau w prowincji Badghis.