Premier Morawiecki o sytuacji wokół Ukrainy: państwa suwerenne mają równe prawo do tego, by żyć w pokoju

Na temat Rosji zagrażającej Ukrainie mówił premier Mateusz Morawiecki na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. - Wszystkie państwa suwerenne są sobie równe i mają równe prawo do tego, by żyć w pokoju. Niezależnie od tego, czy są silniejsze, czy słabsze pod względem ekonomicznym lub militarnym. Gdyby miało być inaczej, wówczas mielibyśmy do czynienia z rządami siły oraz tyranią silnych - ocenił.

Premier Mateusz Morawiecki to jeden z uczestników panelu dyskusyjnego o bezpieczeństwie w Europie i stosunkach Wschód-Zachód podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Inni dyskutanci to minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Elizabeth Truss, prezydent Finlandii Sauli Niinisto oraz amerykańska senatorka, przewodnicząca senackiej komisji ds. administracji Amy Klobuchar.

Jako pierwszy głos zabrał premier Morawiecki. Jak ocenił, "nie możemy zaakceptować takiej sytuacji, że jedne państwa europejskie mają większe prawo do pokoju niż inne".

- Wszystkie państwa suwerenne są sobie równe i mają równe prawo do tego, by żyć w pokoju. Niezależnie od tego, czy są silniejsze, czy słabsze pod względem ekonomicznym lub militarnym. Gdyby miało być inaczej, wówczas mielibyśmy do czynienia z rządami siły oraz tyranią silnych - powiedział.

Zdaniem premiera, Moskwa zaczęła realizować "niepokojącą politykę". - Jeżeli pozwolono by jej na osiągniecie swoich celów, miałoby bardzo poważne konsekwencje nie tylko dla bezpieczeństwa europejskiego, ale również dla porządku międzynarodowego opartego na zasadach - przekonywał.

- Od kilku już lat Rosja realizuje trzy strategiczne cele - kontynuował polski premier Jednym z nich - jak powiedział - jest - "próba odbudowy kontroli politycznej nad państwami postsowieckimi". - Głównym celem jest podporządkowanie Ukrainy, ze względu na znaczący potencjał tego kraju - mówił Morawiecki.

Wskazywał, że "sukces demokratycznej Ukrainy miałby bardzo niebezpieczne konsekwencje dla Rosji". - W związku z tym jest to jeden z powodów, dla których prezydent (Wołodymyr) Zełenski, ale także obywatele Ukrainy są aż tak bardzo atakowani - dodał. Morawiecki powiedział, że inne cele Rosji są związane z przygotowywaniem strefy bezpieczeństwa w Europie i statusem państw na wschodniej flance NATO oraz redukowaniem obecności wojsk USA w Europie.

Jego zdaniem "naiwnym jest uważanie, że wypełnienie niektórych oczekiwań Rosji doprowadzi do (...) pokojowego współistnienia z Rosją".

Niinisto: nic nie jest bardziej wartościowe niż możliwość życia w pokoju

Po Morawieckim głos zabrał miedzy innymi prezydent Finlandii. Mówił o relacjach swojego kraju z Rosją, także w kontekście historycznym.

Sauli Niinisto ocenił, że "nic nie jest bardziej wartościowe niż możliwość życia w pokoju". - Myślę również, że jest to właśnie cel tego, co staramy się osiągnąć na przestrzeni obecnie już dziesięcioleci - dodał.

Truss: jesteśmy przygotowani do wprowadzenia sankcji w przypadku inwazji

Brytyjska minister spraw zagranicznych Liz Truss powiedziała, że Rosja próbuje cofnąć czas do początku lat 90. XX wieku, a obecna sytuacja jest "jednym z najbardziej niebezpiecznych momentów dla europejskiego bezpieczeństwa". - Ten najgorszy scenariusz może się zdarzyć już w przyszłym tygodniu - oceniła.

- Tylko w ciągu ostatniego tygodnia widzieliśmy podwojenie dezinformacji i widzieliśmy w regionie Donbasu operacje pod fałszywą flagą. Obawiam się, że Rosja pokazuje, że nie myśli poważnie o dyplomacji - mówiła.

Szefowa brytyjskiej dyplomacji oświadczyła, że Zachód jest gotowy, by stanąć w obronie Ukrainy. - Tym, co pokazał ten kryzys, jest to, że jesteśmy zjednoczeni. Jesteśmy przygotowani do wprowadzenia sankcji w przypadku inwazji. Jesteśmy gotowi udzielić Ukrainie wsparcia obronnego - wyliczała.

Wcześniej w sobotę na konferencji w Monachium wystąpił Boris Johnson, premier Wielkie Brytanii, który mówił, że jeśli Ukraina zostanie zaatakowana, będziemy świadkami "zniszczenia demokratycznego państwa", a "wstrząs odbije się echem na całym świecie". Wyraził też obawę, że konflikt zbrojny jest coraz bardziej prawdopodobny, a groźba sankcji "może nie wystarczyć, by powstrzymać rosyjską agresję".

Konferencja monachijska bez Rosji

Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa odbęywa się w tym roku w dniach 18-20 lutego. Kreml przekazał w zeszłym tygodniu, że rosyjska delegacja nie pojawi się na tegorocznej konferencji, po raz pierwszy od 1991 roku. Jak wskazuje Reuters, minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow uczestniczył w obradach w Monachium nawet w 2013 r., gdy trwała już prozachodnia rewolucja na Ukrainie, po której nastąpiła rosyjska aneksja Krymu. Rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa oceniła, że konferencja stała się stronnicza, co sprawiło, że "zatraciła swoją inkluzywność i obiektywność".

