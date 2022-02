Ambasada USA w Rosji ostrzega przed groźbą zamachów w rosyjskich miastach

Głos ze strony rzeczniczki rosyjskiego MSZ

Do wydanego przez ambasadę w Moskwie alertu odniosła się rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa. "Pytanie do ambasady USA w Moskwie: czy przekazaliście odpowiednie informacje swoim rosyjskim kolegom przez partnerskie kanały? Jeśli nie, to jak to wszystko rozumieć?" - napisała na swoim koncie w serwisie Telegram.