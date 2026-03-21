Trump o "łatwej operacji", kolejne ataki Izraela, nieudany ostrzał bazy Diego Garcia

Donald Trump zapowiedział otwarcie cieśniny Ormuz Źródło: Maciej Woroch/Fakty TVN

1. Trump: inne kraje będą musiały strzec cieśniny Ormuz

Prezydent USA Donald Trump napisał w swoim serwisie Truth Social, że USA są "coraz bliżej osiągnięcia naszych celów". "Rozważamy zmniejszenie intensywności naszych wspaniałych działań militarnych na Bliskim Wschodzie w odniesieniu do terrorystycznego reżimu Iranu" - oświadczył.

"Cieśnina Ormuz będzie musiała być strzeżona i kontrolowana, w razie potrzeby, przez inne kraje, które z niej korzystają. USA nie korzystają z niej!" - napisał Trump. "Jeśli nas poproszą, pomożemy tym krajom w ich działaniach w związku z Ormuzem, ale to nie powinno być konieczne, gdy zagrożenie ze strony Iranu będzie wykorzenione" - kontynuował prezydent. Przekonywał też, że to będzie "dla nich łatwa operacja".

2. Izrael uderza w Teheran i Bejrut. Iran atakuje kraje Zatoki Perskiej

Wojsko Izraela (IDF) oświadczyło w piątek, że jego lotnictwo "uderza w cele irańskiego reżimu terrorystycznego w Teheranie". Agencje donosiły o eksplozjach słyszanych w zachodnich dzielnicach irańskiej stolicy. Wcześniej izraelska obrona przechwyciła nad Morzem Martwym pociski balistyczne.

IDF wezwały do "natychmiastowej ewakuacji" mieszkańców siedmiu dzielnic na południowych przedmieściach stolicy Libanu, Bejrutu, gdzie atakuje cele finansowanej przez Iran organizacji Hezbollah.

Ministerstwo obrony Arabii Saudyjskiej poinformowało o zestrzeleniu ponad 20 dronów, głównie na wschodzie kraju. Władze Dubaju przekazały, że wybuchy w mieście były wynikiem "skutecznych operacji przechwytywania" dronów przez systemy obronne. Resort obrony Kuwejtu również ogłosił, że odpiera "wrogie ataki rakietowe i dronowe".

Teheran w komunikacie przekazanym przez państwowego nadawcę zagroził uderzeniem "decydującą siłą" w Zjednoczone Emiraty Arabskie w związku ze sporem o wyspy Abu Musa i Większy Tunb w cieśninie Ormuz.

3. Media: Iran przeprowadził nieudany atak na bazę Diego Garcia

Iran wystrzelił dwa pociski balistyczne średniego zasięgu w kierunku bazy wojskowej USA i Wielkiej Brytanii na wyspie Diego Garcia na Oceanie Indyjskim - poinformował dziennik "Wall Street Journal".

Jedna z rakiet uległa awarii technicznej jeszcze w trakcie lotu - przekazała gazeta. W kierunku drugiego pocisku amerykański okręt wojenny wystrzelił pocisk antybalistyczny SM-3. Nie sprecyzowano, czy doszło do udanego przechwycenia, czy też irański pocisk samoczynnie chybił.

Wyspa Diego Garcia Źródło: USGS/NASA Landsat data/Orbital Horizon/Gallo Images/Getty Images

Stacja CNN, powołując się na amerykańskiego urzędnika, przekazała, że atak miał miejsce w piątek rano czasu lokalnego. - Żaden z nich nie uderzył w bazę - zapewnił rozmówca stacji, dodając, że pociski pokonały dystans blisko 3,8 tysiąca kilometrów od irańskiego wybrzeża.

"WSJ" zwrócił uwagę, że próba Teheranu uderzenia w cele oddalone o około cztery tysiące kilometrów od terytorium kraju wskazuje, że irańskie pociski mogą mieć nawet dwukrotnie większy zasięg, niż dotychczas przyznawano. W ubiegłym miesiącu szef MSZ Iranu Abbas Aragczi twierdził bowiem, że ich zasięg ograniczono do dwóch tysięcy kilometrów.

4. Media: Pentagon prowadzi przygotowania do ewentualnej operacji lądowej

Pentagon prowadzi szczegółowe przygotowania do ewentualnej operacji sił lądowych USA w Iranie - podała w piątek stacja CBS News, powołując się na anonimowe źródła.

Według źródeł prezydent USA Donald Trump rozważa, czy rozmieścić amerykańskie siły lądowe w regionie, a wysokiej rangi dowódcy złożyli konkretne prośby, przygotowując się do takiego wariantu. Nie wiadomo, pod jakim warunkiem Trump wyda rozkaz wykorzystania sił.

Wojsko przeprowadziło też spotkania poświęcone przygotowaniom do tego, jak zorganizować potencjalne zatrzymania irańskich żołnierzy i członków sił paramilitarnych. Rozmawiano o tym, dokąd Irańczycy zostaliby skierowani - przekazały źródła.

5. Władze Węgier: nie planujemy wysłania wojsk na Bliski Wschód

Gergely Gulyas, szef kancelarii premiera Viktora Orbana, był pytany w czwartek, czy Węgry udzieliłyby pomocy USA w cieśninie Ormuz, gdyby Donald Trump zwrócił się z taką prośbą. - Gdyby o to poprosił, rozważylibyśmy to - odpowiedział. Odnosząc się do tej wypowiedzi, premier Węgier określił ją mianem "nonsensu", dodając sarkastycznie, że Budapeszt mógłby rozważyć takie zaangażowanie, "gdybyśmy mieli morze i flotę".

- Stany Zjednoczone nie zwróciły się o pomoc do Węgier, a Węgry nie wysyłają żołnierzy na Bliski Wschód - zapewnił też szef węgierskiej dyplomacji Szijjarto.

6. Eksperci: istnieje ryzyko zablokowania Cieśniny Gibraltarskiej

Świat może wkrótce stanąć w obliczu scenariusza, w którym wystrzeliwane z Sahary irańskie pociski zablokują ruch w Cieśninie Gibraltarskiej - przewidują analitycy z Middle East Forum i Foundation for Defense of Democracies.

Amerykańskie think tanki ostrzegły, że Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej dostarczył algierskim rebeliantom z Frontu Polisario drony bojowe, moździerze HM-16 i rakiety ziemia-powietrze, które mogą być wykorzystane do zablokowania ruchu w Cieśninie Gibraltarskiej.

Cieśnina Gibraltarska Źródło: Shutterstock

Opracował Adam Styczek /akw