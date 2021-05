Biden chce "znaczącej deeskalacji jeszcze dziś", Netanjahu jest "zdeterminowany, by kontynuować" walki

Netanjahu chce "kontynuować operację"

Netanjahu w odnoszącym się do rozmowy oświadczeniu podkreślił, że jest "zdeterminowany, by kontynuować tę operację do czasu osiągnięcia wyznaczonych celów". Przekazał, że "docenia wsparcie amerykańskiego przywódcy, ale Izrael będzie zdecydowanie kontynuować działania zmierzające do przywrócenia spokoju i bezpieczeństwa jego obywatelom".