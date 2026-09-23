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Świat

Donald Trump do reporterki CNN: Nie powinno was tu być

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Trump/CNN
Starcie Trumpa z dziennikarką CNN. "Nie powinno was tu być"
Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Źródło zdj. gł.: Reuters
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Kolejna odsłona konfliktu Donalda Trumpa z amerykańskimi mediami. Tym razem uwidocznił się on podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Dziennikarka CNN skierowała pytanie do prezydenta, a ten nie darował sobie uwagi w stronę stacji.

Do wymiany zdań doszło, gdy Donald Trump wchodził we wtorek na sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Kaitlan Collins, reporterka CNN, zwracając się do prezydenta, zwróciła uwagę, że dwie trzecie Amerykanów twierdzi, że USA nie wygrywają wojny z Iranem. Zapytała Trumpa, kiedy się ona zakończy. - To zaszczyt być tutaj. Jestem zaskoczony, że telewizja CNN tu jest - odpowiedział prezydent USA.

Donald Trump i wymiana zdań z dziennikarką CNN
Donald Trump i wymiana zdań z dziennikarką CNN
Źródło zdjęcia: Reuters

Na uwagę, że ONZ zaprosiła stację, Trump odpowiedział: - Nie powinno was tu być. Mówiliście, że nie będziecie relacjonować wydarzeń z moim udziałem.

Collins powtórzyła, że dwie trzecie Amerykanów uważa, że USA nie wygrywają wojny z Iranem. - Robimy duże postępy. Nasz kraj radzi sobie naprawdę, naprawdę dobrze. Bardzo dziękuję - odpowiedział prezydent USA, po czym odszedł od reporterów.

Donald Trump i spór z mediami

Spięcie Trumpa z dziennikarką CNN to kolejna odsłona sporu prezydenta z amerykańskimi mediami. W piątek prezydent USA poinformował, że wykluczył z Białego Domu stacje CNN i MS NOW oraz portal Politico z powodu rzekomych kłamstw, jakie miały publikować na temat jego i administracji. Następnego dnia dziennikarze tych mediów nie zostali wpuszczeni na teren Białego Domu. W związku z tym w poniedziałek redakcje pozwały Trumpa, argumentując, że sytuacja ta narusza wolność prasy gwarantowaną przez amerykańską konstytucję.

W poniedziałek inne główne amerykańskie stacje - ABC, CBS, NBC i Fox News - ogłosiły, że na znak solidarności z CNN nie będą relacjonować aktywności Trumpa w ramach prezydenckiego korpusu prasowego. I tak żadna telewizja nie pokazała ceremonii przecięcia wstęgi przez Trumpa podczas prezentacji nowego lądowiska dla śmigłowców przy Białym Domu.

W odpowiedzi na konflikt z mediami amerykańska administracja uruchomiła własną telewizję - Trump TV. To kanał na YouTube nadający 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Źródło: CNN, tvn24.pl, PAP
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Tagi:
Donald TrumpUSAOrganizacja Narodów ZjednoczonychMedia
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