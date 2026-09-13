Świat Celine Dion wróciła na scenę Oprac. Justyna Sochacka |

Koncert Celine Dion pod Paryżem. Wróciła na scenę po sześciu latach Źródło wideo: TVN24, Reuters Źródło zdj. gł.: Samir Hussein/WireImage/Getty Images

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Sobotni koncert Celine Dion w hali Plenitude Arena (Defense Arena) w Nanterre pod Paryżem był pierwszym z 16 zaplanowanych występów po sześcioletniej przerwie artystki, spowodowanej chorobą.

W grudniu 2022 roku wokalistka poinformowała, że cierpi na rzadką chorobą neurologiczną, tzw. zespół sztywnego człowieka (zespół Moerscha-Woltmanna).

Celine Dion: nie poddałam się

Reuters napisał, że Celine Dion powróciła na scenę w niezwykle wzruszającym stylu. - Stoję na scenie w mieście, które tak bardzo kocham, dzięki waszemu wsparciu i miłości - powiedziała do publiczności. - Droga była wyboista i dłuższa niż planowałam, ale nie poddałam się - przyznała.

Artystka rozpłakała się podczas pierwszego utworu i skierowała mikrofon w stronę publiczności, aby ta pomogła jej zaśpiewać. - Obiecałam sobie, że nie będę płakać, ale to łzy szczęścia - mówiła.

Jak opisał Reuters, scenografia była skromna, a Celine Dion wystąpiła w czarnych strojach, dzięki czemu nic nie odwracało uwagi od jej szczerych emocji związanych z powrotem na scenę.

Celine Dion ostatni raz koncertowała sześć lat temu

Po raz ostatni Celine Dion koncertowała w 2020 roku. W 2024 roku dała jednorazowy występ na ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu, wykonując jeden z najbardziej znanych utworów Edith Piaf - "Hymn do miłości". W piątek wieczorem w Paryżu na zniczu olimpijskim z 2024 roku w formie balonu, który wieczorem unosi się w niebo, pojawił się cytat z tej piosenki podpisany "Celine", co również było gestem powitania Dion przed sobotnim występem.