"Skuli nas i popychali". Wśród deportowanych z USA nie było przestępców. Kto był?

Spięcie na linii Bogota - Waszyngton

W odwecie Trump zapowiedział wprowadzenie przeciwko Kolumbii dotkliwych sankcji gospodarczych, jakie zwykle nakładane są na wrogie reżimy, a także sankcji przeciwko urzędnikom i 25-procentowych ceł na towary z Kolumbii. "Te środki to dopiero początek. Nie pozwolimy, aby kolumbijski rząd naruszył swoje zobowiązania prawne w zakresie przyjmowania i odsyłania przestępców, których zmusił do wkroczenia do Stanów Zjednoczonych" - zagroził Trump we wpisie zamieszczonym na portalu Truth Social.