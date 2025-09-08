Sześciuset cywilów porwało grupę żołnierzy

Kolumbia. Seria zamachów bombowych Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Zdarzenie miało miejsce po południu w niedzielę w regionie znanym jako Kanion Micay w departamencie Cauca. Kolumbijska armia poinformowała w oświadczeniu, że 72 żołnierzy zostało porwanych przez około 600 okolicznych mieszkańców. 27 wojskowych udało się uwolnić, jednak 45 nadal jest pozbawionych wolności.

Region Micay jest kluczowym pod względem produkcji kokainy, a żołnierze - jak przekazano - pojawili się tam w ramach działań mających na celu "ułatwienie kontroli szlaków wykorzystywanych do przemytu narkotyków i nielegalnego wydobycia". Wojsko podało, że miejscowa ludność, spośród której większość utrzymuje się z uprawy krzewów koki, na to jednak nie pozwoliła.

Porwania żołnierzy w Kolumbii

O uwolnienie żołnierzy zaapelował w serwisie X prezydent Kolumbii Gustavo Petro, a także minister obrony tego kraju Pedro Sanchez. Zapowiedział on, że podejmowane są działania w celu identyfikacji porywaczy, by postawić ich przed wymiarem sprawiedliwości.

Kanion Micay jest obecnie pod kontrolą frakcji, która odłączyła się od Rewolucyjnych Sił Zbrojnych Kolumbii (FARC), FARC-EMC i która odrzuciła porozumienie pokojowe z 2016 roku, kończące trwającą ponad pół wieku wojnę domową. Zdaniem armii cywile są teraz instrumentalnie wykorzystywani przez rebeliantów do swoich celów.

Lokalne media zwracają uwagę, że w regionach Kolumbii kontrolowanych przez grupy zbrojne często dochodzi do podobnych porwań żołnierzy i funkcjonariuszy policji. Do porwania żołnierzy przez cywilów również w Micay doszło w czerwcu. Wówczas ok. 200 osób porwało 57 wojskowych, którzy zostali uwolnieni kilka dni później. Także w sierpniu 33 żołnierzy było przetrzymywanych przez kilka dni.

OGLĄDAJ: Wenezuela: ziemia dzieci zapomnianych Zobacz cały materiał