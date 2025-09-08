Logo strona główna
Świat

Sześciuset cywilów porwało grupę żołnierzy

Kolumbijski żołnierz
Kolumbia. Seria zamachów bombowych
Źródło: Reuters
Kilkaset osób otoczyło i uprowadziło 72 kolumbijskich żołnierzy - poinformowała tamtejsza armia. 27 z nich udało się uwolnić, ale pozostali nadal są przetrzymywani. Region Micay, w którym doszło do porwania, jest kluczowy pod względem produkcji kokainy. Wojsko zostało tam wysłane w związku z kontrolą szlaków wykorzystywanych do przemytu narkotyków.

Zdarzenie miało miejsce po południu w niedzielę w regionie znanym jako Kanion Micay w departamencie Cauca. Kolumbijska armia poinformowała w oświadczeniu, że 72 żołnierzy zostało porwanych przez około 600 okolicznych mieszkańców. 27 wojskowych udało się uwolnić, jednak 45 nadal jest pozbawionych wolności.

Region Micay jest kluczowym pod względem produkcji kokainy, a żołnierze - jak przekazano - pojawili się tam w ramach działań mających na celu "ułatwienie kontroli szlaków wykorzystywanych do przemytu narkotyków i nielegalnego wydobycia". Wojsko podało, że miejscowa ludność, spośród której większość utrzymuje się z uprawy krzewów koki, na to jednak nie pozwoliła.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Były prezydent skazany. Spędzi 12 lat w areszcie domowym

Były prezydent skazany. Spędzi 12 lat w areszcie domowym

Gangi wydobywają jedną z najbardziej trujących substancji

Gangi wydobywają jedną z najbardziej trujących substancji

Porwania żołnierzy w Kolumbii

O uwolnienie żołnierzy zaapelował w serwisie X prezydent Kolumbii Gustavo Petro, a także minister obrony tego kraju Pedro Sanchez. Zapowiedział on, że podejmowane są działania w celu identyfikacji porywaczy, by postawić ich przed wymiarem sprawiedliwości.

Kanion Micay jest obecnie pod kontrolą frakcji, która odłączyła się od Rewolucyjnych Sił Zbrojnych Kolumbii (FARC), FARC-EMC i która odrzuciła porozumienie pokojowe z 2016 roku, kończące trwającą ponad pół wieku wojnę domową. Zdaniem armii cywile są teraz instrumentalnie wykorzystywani przez rebeliantów do swoich celów.

Lokalne media zwracają uwagę, że w regionach Kolumbii kontrolowanych przez grupy zbrojne często dochodzi do podobnych porwań żołnierzy i funkcjonariuszy policji. Do porwania żołnierzy przez cywilów również w Micay doszło w czerwcu. Wówczas ok. 200 osób porwało 57 wojskowych, którzy zostali uwolnieni kilka dni później. Także w sierpniu 33 żołnierzy było przetrzymywanych przez kilka dni.

OGLĄDAJ: Wenezuela: ziemia dzieci zapomnianych
COUNTRY_OF_LOST-CHILDREN STILLS 0321_1

Wenezuela: ziemia dzieci zapomnianych

Autorka/Autor: pb

Źródło: Washington Post, Infobae, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Ernesto Arias/PAP

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica