Kolejny tankowiec floty cieni "unieruchomiony". Ukraińcy pokazali nagranie

Źródło w SBU poinformowało agencję Interfax-Ukraina, że atak dronów morskich Sea Baby Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) na tankowiec Dashan na Morzu Czarnym był wspólną operacją kontrwywiadu wojskowego SBU i marynarki wojennej Ukrainy.

Dashan pływał pod banderą Komorów w wyłącznej strefie ekonomicznej Ukrainy i zmierzał w kierunku rosyjskiego terminalu portowego Noworosyjsk. Statek płynął z maksymalną prędkością z wyłączonym transponderem. Według informacji Interfax-Ukraina, w wyniku ataku tankowiec doznał poważnych uszkodzeń. Na udostępnionym przez Ukraińców nagraniu widać potężne eksplozje w okolicy rufy. Według wstępnych informacji, statek został unieruchomiony.

Jak podały źródła Interfax-Ukraina, przybliżona wartość tankowca to 30 milionów dolarów, a podczas jednego rejsu przewoził on produkty naftowe o wartości około 60 milionów dolarów. Ze względu na transport rosyjskiego surowca i żeglugę z wyłączonym systemem identyfikacji, na statek Dashan nałożyły wcześniej sankcje UE, Wielka Brytania, Kanada, Australia i Szwajcaria.

"SBU kontynuuje aktywne działania mające na celu zmniejszenie napływu dolarów ze sprzedaży produktów naftowych do budżetu Rosji. W ciągu ostatnich dwóch tygodni jest to już trzeci unieruchomiony tankowiec floty cieni, który pomagał Kremlowi omijać międzynarodowe sankcje" - powiadomiły źródła z SBU w rozmowie z Interfax-Ukraina.

Wcześniej, 29 listopada drony Sea Baby zaatakowały na Morzu Czarnym dwa tankowce objęte sankcjami, Kairos i Virat.

Czym jest flota cieni

Tzw. flota cieni to statki, głównie tankowce, wykorzystywane do omijania międzynarodowych sankcji nałożonych na Rosję. W skład tej floty wchodzą stare jednostki, pływające pod banderami krajów, w przypadku których trudno wyegzekwować przepisy dotyczące prawa własności, rejestracji, ubezpieczenia czy stanu technicznego. Jednostki te stanowią nie tylko narzędzie omijania sankcji, ale są również wykorzystywane do działań sabotażowych.

Jak wynika z opublikowanego pod koniec września opracowania think tanku Center for European Policy Analysis (CEPA), zatytułowanego "Europa zmierza do przejęcia floty cieni", szacuje się, że obecnie składa się ona z ponad 900 statków. Liczba tych jednostek podwoiła się w stosunku do ubiegłego roku.

