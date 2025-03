Ukraińcy znów rozmawiali z Amerykanami

Rozmowy delegacji USA i Ukrainy w Rijadzie Źródło: Reuters

We wtorek doszło do kolejnego spotkania przedstawicieli Ukrainy i Stanów Zjednoczonych w Rijadzie. Rozmowy zakończyły się przed południem czasu polskiego - poinformowała AFP. Dzień wcześniej w saudyjskiej stolicy Amerykanie rozmawiali z Rosjanami. - Był to dialog intensywny i trudny, ale bardzo pożyteczny - skomentował później członek rosyjskiej delegacji.

"Konsultacje (ukraińsko-amerykańskie - red.) się zakończyły, wszystkie szczegóły zostaną podane później" – poinformowało agencję AFP źródło w delegacji ukraińskiej. W poniedziałek delegacja amerykańska rozmawiała z przedstawicielami Rosji w Rijadzie. Negocjacje w Arabii Saudyjskiej zapowiedziano w ubiegłym tygodniu, po rozmowach prezydenta USA Donalda Trumpa z Władimirem Putinem i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Rosjanin o rozmowach z Amerykanami. "Trudne, ale pożyteczne"

We wtorek o rozmowach ze stroną amerykańską wypowiedział się rosyjski senator Grigorij Karasin, członek moskiewskiej delegacji w Rijadzie.

- Wszystko zostało omówione. Był to dialog intensywny i trudny, ale bardzo pożyteczny - i dla nas, i dla Amerykanów. Przedyskutowano wiele kwestii - oświadczył Karasin, objęty zachodnimi sankcjami szef Komisji Spraw Zagranicznych Rady Federacji (wyższej izby rosyjskiego parlamentu).

Karasin, były dyplomata, powiedział, że rozmowy będą kontynuowane "z włączeniem społeczności międzynarodowej, przede wszystkim Organizacji Narodów Zjednoczonych i indywidualnych państw". Nie wskazał, które miałyby to być kraje.

- Generalnie był to konstruktywny dialog, potrzebny i konieczny. Amerykanie również są tym zainteresowani - dodał.

Reuters podał za rosyjskim źródłem, że do Moskwy i Waszyngtonu został wysłany projekt wspólnego oświadczenia, którego publikacja planowana jest na wtorek.

CZYTAJ TEŻ: Rosjanie objęci sankcjami USA przy stole z ekipą Trumpa

Rosyjsko-amerykańskie rozmowy w Rijadzie

Poniedziałkowe rozmowy delegacji USA i Rosji w sprawie rozpoczętej przez Rosję wojny przeciwko Ukrainie trwały około 12 godzin. Dzień wcześniej Kreml zapowiedział, że głównym tematem spotkania będzie przywrócenie funkcjonowania tzw. Inicjatywy Czarnomorskiej.

Stronę rosyjską reprezentowali m.in. Karasin i Siergiej Biesieda, objęty międzynarodowymi sankcjami doradca szefa Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB). Według mediów i komentatorów nie są to osoby, które mają realny wpływ na decyzje Kremla. Delegacji USA przewodzili Andrew Peek, wysokiej rangi przedstawiciel Rady Bezpieczeństwa Narodowego, i Michael Anton, dyrektor ds. planowania politycznego w Departamencie Stanu.

W niedzielę w Rijadzie odbyło się spotkanie amerykańskiej i ukraińskiej delegacji.

Niezależnie od rozmów w Rijadzie Rosja kontynuuje ostrzał ukraińskiego terytorium - w poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że prawie 90 osób, w tym 17 dzieci, zostało rannych w wyniku ataku rakietowego Rosji na miasto Sumy na północnym wschodzie Ukrainy.

Skutki rosyjskiego ataku rakietowego na Sumy Źródło: PAP/EPA/State Emergency Service HANDOUT