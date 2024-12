Klęska głodu. Blisko 25 milionów ludzi pilnie potrzebuje pomocy

Połowa mieszkańców Sudanu, czyli ponad 24 miliony ludzi, pilnie potrzebuje pomocy żywnościowej - podał we wtorek Integrated Food Security Phase Classification (IPC), wiodący międzynarodowy organ zajmujący się badaniem skali kryzysu głodu. Oznacza to wzrost o 3,5 miliona w porównaniu z prognozami z czerwca.

Sudan targany konfliktami

Walki między oddziałami armii rządowej (SAF) a paramilitarnymi Siłami Szybkiego Wsparcia (RSF) trwają w Sudanie od kwietnia 2023 roku. Dwa lata wcześniej wojsko i RSF przeprowadziły wspólnie zamach stanu. Jednak plan włączenia RSF do regularnej armii wywołał rozłam, który doprowadził do wojny domowej i masowych ucieczek zagrożonej ludności.

Według ONZ w wyniku trwającej 20 miesięcy wojny, zginęło ponad 24 tys. osób, a więcej niż 14 mln ludzi, czyli ok. 30 proc. populacji, zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Szacuje się, że ok. 3,2 miliona Sudańczyków przedostało się do sąsiednich krajów, w tym do Czadu, Egiptu i Sudanu Południowego.