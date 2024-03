Służby specjalne Kirgizji wykryły dwa podziemne tunele na granicy z Uzbekistanem. Służyły do przemytu towarów i nielegalnego przekraczania granicy.

Wejścia do tuneli zaczynały się w prywatnych domach mieszkańców wsi Bek-Abad. Według Państwowego Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego Kirgistanu podziemne konstrukcje służyły do ​​przemytu towarów i nielegalnego przekraczania granicy.

Pierwszy tunel, wykopany na głębokości 15 metrów, liczył 130 metrów długości i 1,7 metra wysokości. Wejście do niego znajdowało się w domu położonym 50 metrów od granicy państwa. 38-letni właściciel budynku został zatrzymany.

Długość drugiego tunelu wynosiła 350 metrów. Podziemny korytarz o wysokości 2,2 m był wyposażony w oświetlenie i wszystko, co niezbędne "do nielegalnego przekraczania granicy i nielegalnego przepływu towarów" – podało kirgiskie MSW.

Ukryte drzwi do tunelu znajdowały się w domu 41-letniego mieszkańca Bek-Abad, który także został zatrzymany.

Trwa poszukiwanie osób, które mogły przedostać się do kraju (z Uzbekistanu - red.) tajnymi przejściami - podała kirgiska policja.

Wejście do tunelu ukryte pod podłogą

Wejście do nielegalnego tunelu

Zatrzymani i skazani

To nie pierwszy przypadek odkrycia nielegalnych podziemnych tuneli w Kirgistanie - przypomniał niezależny rosyjskojęzyczny portal The Moscow Times. W czerwcu 2022 roku Państwowy Komitet Bezpieczeństwa Narodowego odkrył jednocześnie trzy takie korytarze – wszystkie prowadziły do ​​Uzbekistanu.