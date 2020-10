Stan wyjątkowy ponownie wprowadzony. Parlament nie rozpatrzył poprzedniego

Według dokumentu, stan wyjątkowy ma potrwać do 19 października. Jednocześnie mianowany komendantem Biszkeku wiceszef MSW Almazbek Orozaliew miał stwierdzić w rozmowie z Dżinbekowem, że mieszkańcy stolicy chcą, by stan wyjątkowy trwał jeszcze dłużej.

Na wniosek prezydenta w ciągu ostatnich dni do Biszkeku wkroczyło wojsko. Stało się to po tym, kiedy demonstrujący przeciwko sfałszowaniu wyborów parlamentarnych z 4 października tłum wdarł się do pałacu prezydenckiego, a opozycja ogłosiła przejęcie władzy.