Mocna pozycja i wzorzec z Budapesztu. "Istotne ryzyko zmiany kursu"

Lider skrajnie prawicowej, prorosyjskiej partii FPOe Herbert Kickl otrzymał misję utworzenia nowego austriackiego rządu. Według Jakuba Bielamowicza z Instytutu Nowej Europy oznacza to "istotne ryzyko korekty kursu w polityce zagranicznej Austrii". Analityk zwrócił też uwagę, że Kickl inspiruje się Viktorem Orbanem.

W poniedziałek prezydent Austrii Alexander Van der Bellen zlecił misję utworzenia nowego rządu Herbertowi Kicklowi , liderowi skrajnie prawicowej, eurosceptycznej, antyimigranckiej i prorosyjskiej Austriackiej Partii Wolności (FPOe). Uczynił to po weekendowym fiasku negocjacji koalicyjnych prowadzonych przez byłego już lidera Austriackiej Partii Ludowej (OeVP) Karla Nehammera.

Na konferencji prasowej prezydent wyjaśnił, że na austriackiej scenie politycznej pojawiły się nowe okoliczności, które pozwoliły na wyznaczenie do roli kanclerza lidera wolnościowców.

Mocna pozycja negocjacyjna

Podobnego zdania jest Jakub Bielamowicz, który tłumaczy, że "w związku z rezygnacją kanclerza i lidera OeVP Karla Nehammera otworzyła się realna możliwość utworzenia rządu koalicyjnego FPOe-OeVP". Analityk przypomniał, że "to właśnie Nehammer był najbardziej zagorzałym przeciwnikiem wyniesienia 'ekstremisty' Kickla do godności kanclerza".

Zwrócił uwagę, że po ustąpieniu Nehammera tymczasowym szefem chadeckiej OeVP został Christian Stocker, wiceburmistrz Wiener Neustadt, który uchodzi za człowieka drugiego szeregu i charakteryzuje się pragmatycznym podejściem do politycznych zadań. Sam Stocker jeszcze w niedzielę zadeklarował, że jeżeli jego ugrupowanie zostanie zaproszone do negocjacji koalicyjnych, to ludowcy wezmą udział w tych rozmowach.