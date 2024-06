Kijów gorączkowo przerzuca siły na północ. "Nie było żadnego przygotowania"

Kijów wciąż oczekuje na większą pomoc wojskową z Zachodu. Ukraińscy dowódcy uważają, że w tym czasie Rosja stara się wykorzystać moment i rozszerzyć pole bitwy po to, by jeszcze bardziej rozproszyć broniące się ukraińskie oddziały. Dlatego Moskwa od ponad miesiąca prowadzi ofensywę lądową w kierunku na Charków, pisze BBC.

"Piekło" nad Dnieprem

Oleksij - ukraiński żołnierz, którego prawdziwe imię zostało zmienione - od miesięcy walczył na cienkim pasie ziemi na wschodnim wybrzeżu Dniepru na południu, w regionie Chersonia. Walczył tam o utrzymanie przyczółków, ze wszystkich stron mając rzekę lub ostrzeliwujące go siły rosyjskie.

Ofensywa na Charków

Jednak gdy ruszyła kolejna rosyjska ofensywa na Charków, Kijów został zmuszony na nowo zredefiniować swoje cele. Do obrony swojego drugiego największego miasta zaczęto gorączkowo ściągać siły z innych odcinków frontu - w tym Oleksija.

Oleksij twierdzi, że stopniowo zaczęła napływać do Ukrainy obiecana amerykańska pomoc wojskowa, ale nie wszystkie dostawy docierały też na te odcinki frontu, na których przyszło mu walczyć.

Drop of Light / Shutterstock

"Nikt nie chce walczyć i nikt nie chce umierać"

W Ukrainie liczono, że nowa ustawa o mobilizacji, która weszła w życie w maju, odciąży nieco żołnierzy na najtrudniejszych odcinkach frontu. - To niczego nie zmieni - twierdzi jednak w rozmowie z BBC Boston, dowódca jednostki miotaczy ognia walczącej nadal na wschodnim brzegu Dniepru. Boston to jego wojskowy kryptonim, prawdziwej tożsamości BBC nie zdradza.

- Ludzie powinni wstępować do wojska od 20. roku życia - mówi Boston. - Ale jest problem, bo wielu mężczyzn wyjechało za granicę, by uniknąć poboru. Nikt nie chce wracać, nikt nie chce walczyć i nikt nie chce umierać - dodaje.

Jak dodaje BBC, z zasady poborowy nigdy też nie będzie tak zmotywowany do walki jak ochotnik. Co więcej, łatwiej zachęcić żołnierzy, gdy walki idą po twojej myśli. W przypadku strony ukraińskiej, zwłaszcza na wschodnim brzegu Dniepru, niestety jest inaczej, ocenia brytyjski nadawca.

- Ci, którzy zostali zmuszeni do obrony swojego kraju, to wczorajsi cywile - powiedział w rozmowie z BBC Dmytro Pletenczukow, rzecznikowi Sił Obrony Południowej Ukrainy. - To oczywiste, że będą mieli inne spojrzenie na armię - dodaje.