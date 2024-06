W czwartek stolicę Kenii Nairobi po raz kolejny w ostatnich dniach ogarnęły masowe protesty. Doszło do starć z policją, która użyła wobec demonstrujących gazu łzawiącego. Parę dni temu funkcjonariusze strzelali do protestujących ostrą amunicją, zabijając ponad 20 osób. Pierwotnym punktem zapalnym była kontrowersyjna ustawa budżetowa, która miała podnieść podatki w kraju. Protesty nie ustały, mimo że prezydent kraju zapowiedział, że ustawy nie podpisze.

We wtorek w Nairobi, stolicy Kenii, wybuchły masowe protesty przeciw rządowym planom wprowadzenia nowych podatków. Tysiące demonstrantów wtargnęły na teren parlamentu, a część budynku została podpalona, zaś deputowani salwowali się ucieczką. Początkowo policja próbowała rozproszyć tłum, używając gazu łzawiącego i armatek wodnych, gdy jednak nie przyniosło to skutku, otworzyła ogień do demonstrantów. W zamieszkach od kul policyjnych zginęły co najmniej 23 osoby, a 30 odniosło rany postrzałowe.