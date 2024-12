Katastrofa samolotu pasażerskiego. Wrosła liczba ofiar śmiertelnych

Samolot Embraer 190 linii lotniczych Azerbaijan Airlines leciał ze stolicy Azejberdżanu - Baku do Groznego w Czeczenii, ale został przekierowany z powodu mgły w Groznym - podały agencje prasowe w środę rano. Maszyna rozbiła się w okolicach położonego nad Morzem Kaspijskim miasta Aktau. Władze kraju przekazały, że na pokładzie było 62 pasażerów i pięciu członków załogi.

Bozumbajew, który stanął na czele komisji badającej przyczyny katastrofy, powiedział również, że 29 osób przeżyło wypadek, z czego 11 jest w stanie ciężkim. Dodał, że ciała większości ofiar uległy spaleniu do tego stopnia, że konieczna będzie specjalna procedura identyfikacji zwłok.

Zderzenie ze stadem ptaków

Kazachstański wicepremier zastrzegł jednak, że jest to wstępnie rozpatrywana wersja. - Musimy odczytać czarną skrzynkę, przesłuchać naocznych świadków i służby lotnicze. Teraz zaangażowane są wszystkie siły i środki i dopiero wtedy będziemy mieli wstępne przyczyny katastrofy - dodał.

Upadek i wybuch

Przekierowany na lotnisko zapasowe

Według kazachstańskiego portalu Orda, który powołuje się na władze kraju, nad Groznym unosiła się gęsta mgła, przez co samolot miał być wysłany na lotnisko zapasowe w stolicy rosyjskiego Dagestanu - Machaczkale.

Azerbaijan Airlines poinformowało, że samolot miał lądować awaryjnie około trzy kilometry od kazachskiego miasta Aktau. W związku z tym, że aby dolecieć do Machaczkały należałoby przelecieć nad pasmem gór, samolot przekierowano do leżącego na przeciwległym brzegu Morza Kaspijskiego miasta Aktau w zachodnim Kazachstanie.

Maszyna została wyprodukowana w 2013 roku. Na początku była użytkowana przez Azerbaijan Airlines, następnie latała w niskobudżetowej linii Buta Airways, należącej de facto do Azerbaijan Airlines, by potem powrócić do macierzystego przewoźnika.