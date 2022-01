Dlaczego w Kazachstanie wybuchły protesty? "Skorumpowane elity kontrolują kraj, a ludzie to żebracy"

Jeśli władze stłumią protesty, to wybuchną one ponownie, ale z większą siłą - powiedział Radiu Swoboda przebywający na emigracji znany kazachski opozycjonista Muchtar Ablazow. - Ludzie dziś wierzą w to, że mogą się jednoczyć, wychodzić na ulice, burzyć pomniki Nursułtana Nazarbajewa - dodał. O tym, że protesty w Kazachstanie mogą się nasilić jest przekonany także rosyjski politolog i ekspert do spraw Azji i Wspólnoty Niepodległych Państw Arkadij Dubnow.

Muchtar Ablazow jest przywódcą ruchu Demokratyczny Wybór Kazachstanu, który uznany jest przez władze w Nur-Sułtanie za "ekstremistyczny". Opozycjonista w przeszłości był ministrem energetyki i handlu Kazachstanu. Znalazł się na celowniku władz, kiedy został oponentem ówczesnego prezydenta Nazarbajewa.

Ostateczny i nieodwracalny punkt

- To będzie punkt zwrotny nie tylko dla Nazarbajewa, ale także dla jego wykonawców, którzy teraz udają, że stoją u sterów władzy - powiedział Ablazow, pytany o użycie siły wobec protestujących w Kazachstanie. - Obecna kazachska elita nie będzie mogła się nigdzie ukryć. Europa i USA są w tej kwestii stanowcze. Istnieje polityka sankcji: majątek tych ludzi, w tym (prezydenta) Tokajewa jest poza granicami kraju, stracą wszystko - ostrzegł opozycjonista.

W wyniku trwających od kilku dni na ulicach kazachskich miast protestów, zostało poszkodowanych ponad tysiąc osób. W czwartek agencja TASS podała, że wojsko strzelało do uczestników demonstracji na placu Republiki w Ałmaty.

Starcia policji z demonstrantami w Kazachstanie Reuters

Władze informowały, że w wyniku starć z demonstrującymi zginęło 18 funkcjonariuszy policji.

- Niestety, mamy tylko oficjalne dane. Mogę powiedzieć, że jeśli są ofiary, to jest to dzieło władz, bo to one używają siły. Protestujący przez cały czas deklarowali pokojowy protest w Aktau i Żanaozen. To władze jako pierwsze użyły siły w Ałmaty, ściągając samochody opancerzone i inny sprzęt - dodał.

Skorumpowane elity kontrolują kraj

Ablazow pytany był o główne powody gwałtownych protestów. - Powodem może być wszystko, ale główna przyczyna leży w skorumpowaniu elit. Kazachstan to bogaty kraj o gigantycznych zasobach. Zajmuje kluczowe pozycje pod względem wydobycia ropy naftowej i uranu. A ludzie są biedni i widzą ten kontrast - stwierdził. - Nazarbajew regularnie kupuje pałace, członkowie jego rodziny to miliarderzy, którzy kontrolują cały kraj. A ludzie to żebracy - dodał.

Opozycjonista jest przekonany, że "nawet jeśli władze chwilowo stłumią protesty, to wybuchną one ponownie, ze zdwojoną siłą". - Ludzie zwyciężyli. Przekonali się, że mogą się jednoczyć i osiągnąć sukces. Choćby niewielki, jakim były obniżki cen gazu - powiedział. - Ludzie dziś wierzą, że mogą się jednoczyć, wychodzić na ulice i burzyć pomniki Nazarbajewa - dodał.

Protesty w Kazachstanie. Tłumy demonstrujących na ulicach Ałmaty Reuters

Brak "oczywistych scenariuszy"

Podobną opinię wyraził także rosyjski politolog i ekspert do spraw Azji i Wspólnoty Niepodległych Państw Arkadij Dubnow. Stwierdził, że w obecnej sytuacji w Kazachstanie "nie może być oczywistych scenariuszy". - Jak na razie wszystko zmierza w kierunku scenariusza siłowego, ze względu na to, że władze nie mają z kim prowadzić dialogu - powiedział analityk w rozmowie z niezależnym rosyjskim portalem Meduza (zarejestrowanym na Łotwie).

Dubnow podkreślił, że taki rozwój wydarzeń może być także "dużym problemem dla protestu, który może doprowadzić do tego, że jego uczestnicy będą nazywani bandą anarchistów, a jedynym sposobem na poradzenie sobie z tłumem będzie jego rozbicie".

- To też jest duży problem dla władz, ponieważ protest na chwilę zostanie stłumiony, ale później wybuchnie z nową siłą - dodał Dubnow.

Kordon policji na ulicach Ałmaty, największego miasta w Kazachstanie STR/PAP/EPA

Po podwyżkach cen gazu

Na początku stycznia mieszkańcy miast Żanaozen i Aktau wyszli na ulice z apelem o obniżenie cen gazu (LNG, powszechnie wykorzystywanego w Kazachstanie jako paliwo samochodowe). W ciągu kilku dni protesty wybuchły w całym Kazachstanie. Władze zapowiedziały obniżkę cen paliw, sytuacja jednak się nie ustabilizowała.

Manifestacje przerodziły się w gwałtowne zamieszki. Demonstranci od postulatów ekonomicznych przeszli także do politycznych. Domagają się m.in. całkowitego odejścia z polityki poprzedniego prezydenta, 81-letniego Nursułtana Nazarbajewa, który, zdaniem protestujących, ciągle sprawuje faktyczną władze w kraju.

W Kazachstanie w środę został wprowadzony stan wyjątkowy.

Autor:tas

Źródło: Radio Swoboda, meduza.io, TASS