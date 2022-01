"Wydaje mi się, że ofiary będziemy liczyć w setkach lub tysiącach". Brutalnie tłumione protesty w Kazachstanie

Strachota: wydaje mi się, że ofiary w Ałmaty będziemy liczyć w setkach lub tysiącach

- Doszło do ważnego momentu w życiu politycznym Kazachstanu, bo - jak się wydaje - został odsunięty Nursułtan Nazarbajew i znaczna część jego ludzi od 30 lat umocowanych w różnych ważnych miejscach w polityce i biznesie. I rzecz niebagatelna: po raz pierwszy użyto wojsk Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym do operacji zagranicznej. Było kilka konfliktów, kilka okazji, gdzie mogły zostać użyte, ale stało się to dopiero teraz do stłumienia protestów w Kazachstanie. To wyznacza standardy. To będzie taki sygnał ostrzegawczy, zastraszający cały obszar postsowiecki - mówił Strachota.