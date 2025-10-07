W centrum Madrytu zawalił się budynek

We wtorek hiszpańska gazeta "El Pais" poinformowała o zawaleniu się kilku pięter budynku przy ulicy Hileras, między Puerta del Sol i Plaza de Opera, głównymi placami stolicy. Ulica, na której doszło do zdarzenia, została zablokowana.
Pięciopiętrowy budynek był remontowany. Według informacji ze strony internetowej dewelopera Rehbilita, był w trakcie przebudowy na hotel. Do częściowego zawalenia budynku doszło wewnątrz, a jego fasada pozostała nienaruszona - poinformowały służby ratunkowe.
- Dwie osoby odniosły lekkie obrażenia, a trzecia została przewieziona do szpitala z złamaną nogą - mówiła rzeczniczka służb ratunkowych Beatriz Martin. Poszkodowani przekazali jej, że w chwili zawalenia w budynku przebywało kilku innych pracowników budowy. Rzeczniczka nie podała jednak liczby zaginionych.
Służby poszukują potencjalnie uwięzionych osób z użyciem dronów i psów tropiących. Jak podał "El Pais", powołując się na robotnika pracującego na miejscu, w budynku mogło znajdować się nawet 40 osób.
