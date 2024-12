Grozny był atakowany przez drony, samolot spadł. Pojawiają się różne hipotezy

W środę wieczorem jako wstępną wersję wydarzeń podano, że z powodu gęstej mgły nad Groznym samolot miał zostać przekierowany na lotnisko zapasowe w stolicy rosyjskiego Dagestanu, Machaczkale, ale maszyna - jak wówczas podał rosyjski urząd lotniczy Rosawiacja - najprawdopodobniej zderzyła się ze stadem ptaków, przez co doszło do awarii systemu sterowania.

Lot do Machaczkały wymagałby przelotu nad pasmem górskim. Lotnisko w Groznym poinformowało w dniu katastrofy, że samolot został przekierowany do Aktau na przeciwległym brzegu Morza Kaspijskiego. Podczas próby awaryjnego lądowania maszyna spadła na ziemię. Jej przednia część stanęła w płomieniach.

Podziurawiona cześć samolotu

Jedno z takich nagrań opublikował kanał Fighterbomber. Jego autorem jest rosyjski emerytowany pilot wojskowy Ilja Tumanow. "Z ptakami się wyjaśniło" - skomentował. "Przez jakiś będą się zajmować bezsensownymi rozważaniami, co to było: drony, system obrony powietrznej czy bomba w bagażniku, ale myślę, że to nie potrwa długo. To był bardzo zły rok" - podsumowano na kanale Tumanowa.