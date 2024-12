Wyślą czarne skrzynki do Brazylii

Czarne skrzynki samolotu pasażerskiego Azerbaijan Airlines, który rozbił się w środę w Kazachstanie, zostaną wysłane do Brazylii w celu przeprowadzenia śledztwa - poinformowały w niedzielę władze w Astanie. W katastrofie, spowodowanej ostrzałem rosyjską rakietą przeciwlotniczą, zginęło 38 osób.

"Komisja śledcza badająca katastrofę(…) zdecydowała, że rejestratory lotu (czarne skrzynki) zostaną wysłane do Centrum Badania i Zapobiegania Wypadkom Lotniczym w Brazylii, w którym to kraju także zbudowano samolot Embraer-190" - powiadomiło ministerstwo transportu Kazachstanu w komunikacie.

Prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew oznajmił w niedzielę, że samolot został uszkodzony wskutek ostrzału z ziemi, z terytorium Rosji, przez co piloci niemal stracili nad nim kontrolę. - Wiemy też, że samolot padł ofiarą działań urządzeń służących do prowadzenia wojny elektronicznej - dodał przywódca Azerbejdżanu.

Maszyna leciała ze stolicy Azerbejdżanu Baku do Groznego w Czeczenii na południu Federacji Rosyjskiej. Podczas podchodzenia samolotu do lądowania trwał atak ukraińskich dronów na czeczeńską stolicę i wtedy doszło do trafienia Embraera. Większość pasażerów stanowili obywatele Azerbejdżanu. Na pokładzie znajdowało się również 16 Rosjan oraz kilku obywateli Kazachstanu i Kirgistanu.